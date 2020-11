Egyéni és társadalmi szinten is érezhető, hogy a hosszú ideje tartó krízisben, melyet megélünk, kezdünk elfáradni, kimerülni – ráadásul nem tudni, meddig tart még ez az állapot.

"Fontos azonosítanunk, hogy most nem a normalitásban zajlanak a mindennapjaink.

Az emberek sokszor a normalitáshoz próbálnak igazodni, azt várják el önmaguktól, amikor pedig nem megy a normalitás, mert feszültebbek, fáradtabbak, esetleg melankolikusabbak, akkor az első reakció az, hogy az ember magával lesz elégedetlen.

Ez tovább mélyíti a rossz érzést, a negatív interpretációkat, az ember negatív spirálba csúszik. Ezt fontos megállítani, kihangsúlyozva, hogy nem normális időkben élünk. Illúzió elvárni magunktól azt, hogy ugyanolyanok legyünk, mint egy évvel ezelőtt voltunk" – mondat el az InfoRádióban Goschi Gabriella klinikai szakpszichológus.

Több energiát kell tehát befektetnünk abba nagy tudatossággal, hogy mindennapjainkat testi-lelki egyensúlyban éljük meg. A másokkal való kapcsolatba is több türelmet és toleranciát érdemes most bevinni, de ennek forrása is csak az lehet, ha magunkkal lojálisak tudunk lenni. Ha mi magunk elfogadtuk, hogy ezek különleges erőfeszítéseket követelő, nem mindennapi idők, akkor jobban meg tudjuk majd érteni azt is, hogy a másik is fáradtabb, benne is félelmek dolgoznak azzal kapcsolatban, elkapja-e a vírust, hogyan áll majd helyt, de halálfélelem különböző stádiumai is jelen lehetnek bennünk és másokban is.

"A félelem sokszor tehetetlenné tesz, begyűrűzik a korlátozások jelentette magányban. Sokkal nehezebb elszigeteltségben a megküzdés, ezért fontos a megküzdési lehetőségeinkről beszélni" – mondja Goschi Gabriella.

A pszichológus szerint fontos tudatosítani, hogy

a megküzdés aktivitáson keresztül lehetséges,

tehát nem telhetnek a mindennapjaink csak a vakcinára való passzív várakozással. Munkában, iskolában, a mindennapokban és az ünnepre való készülődésben érdemes kapaszkodókat, kapcsolódási pontokat keresni. Találjunk tehát olyan tevékenységeket, amelyekben hatékonyak vagyunk, amelyekben önbizalmat tudunk szerezni, ahol szeretet kaphatunk, amivel segíthetünk. A mindennapokban való aktív, hasznos jelenlét az, ami elhozhatja a megküzdés lehetőségét. Lehetőség és segítség A szakember szerint az önkéntesség is olyan megküzdési módszer, mellyel hatékonyan tehetünk azért, hogy könnyebben menjenek a mindennapok. A személyes jelenlétet követelő önkénteskedés helyett akár adományozással is tehetünk másokért, amennyiben erre van módunk. A közelgő ünnepek kapcsán számtalan olyan segítő akcióhoz csatlakozhatunk, amely különböző rétegek tagjainak teheti szebbé a nehéz 2020-as év végét.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Narendra Sresztha