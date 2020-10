Csókay Andrásék pontot tesznek a szétválasztott ikerpár egyikének kálváriája végére

A jó állapotú kislány, Rabeya koponyacsont-pótlása a többlépcsős művelet befejező részét jelenti, amit testvérénél már tavaly decemberben elvégeztek – mondta az InfoRádiónak Csókay András idegsebész.

A 3D-modellezett koponyatető negatívját a Debreceni Egyetem professzora, Csernátony Zoltán, valamint Manó Sándor doktor készítette el, hogy általa a négy és fél éves, normális életet élni akaró kislány ne legyen egy állandó veszélynek kitéve. Az implantátum antibiotikummal átitatott „csontcementből” készült, az egyéb csontpótlásra, vagy akár a csípőprotézisek beragasztásra használt anyagokhoz hasonlatosan.

Csókay András az InfoRádió érdeklődésére elmondta, a beavatkozást nagyban hátráltatta a koronavírus-járvány, ami plusz veszélyt is hordoz magában, mind számukra, mind az egész műveletre nézve, azonban tovább már nem halasztható. Megjegyezte, azonban, ahogyan eddig is, végig érezték az óriási imatámogatást, amit a továbbiakban is várnak mindenki részéről.

Tervek szerint a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány orvosai szeptember 24-én utaznak ki, a műtétre pedig 26-án vagy 27-én kerülne sor, inkább az utóbbira tempírozva, majd szeptember 30-án térnének haza Magyarországra. Az idegsebész a beavatkozást illetően emlékeztetett,

ugyan az nem hasonlítható a szétválasztási műtét „26 órás drámájához”, de azért így is egy 3–4 órás procedúra lesz.

A szakember arra is kitért, a rehabilitációban Sirályné Hardi Margit konduktor, valamint Császár Zsuzsanna klinikai szakpszichológus nyújtanak kiemelt segítséget, azonban elsősorban nem Rabeya, hanem testvére, Rukaya számára, akik a jelek szerint nincs jól. Mint ismert, a kislánynak 33 nappal a szétválasztási műtétet követően óriási agyi bevérzése volt,

CT-je „az élettel szinte összegeztethetetlen volt”.

És ugyan májusra végre elmosolyodott, képes megállni, de állandó ápolásra és felügyeletre szorul egyelőre, azonban tovább bizakodnak a javulást illetően – tette hozzá Csókay András.

