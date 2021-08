Tokiói anzix – Strandröplabda a kabócaénekben

A Siokaze parkot egy egykori szemétlerakó helyén hozták létre a Tokiói-öbölben, és vált kedvelt kikapcsolódási hellyé: lehet sétálgatni, napozni, biciklizni a parton. Remek a kilátás az ikonikus Szivárvány hídra és a túlparton magasodó felhőkarcolókra. Egy kis zöld sziget a metropolisz közepén: több mint 1300 fa és sok egyéb növény között lehet megérezni a természet közelségét. Az olimpián itt rendezik a strandröplabdatornát. Méltó helyszín a londoni Horse Guards’ Parade és a riói Copacabana után.

A fák és bokrok azonban vonzzák a kabócákat, amelyek Japánban jóval nagyobbak, mint a Kárpát-medencében, az 5-6 centis méretet is elérik. És miután kifejlődnek, hangosan énekelnek, jellegzetes zajt kiadva – a japánok ezt a nyár hangjának is nevezik. A zúgó hangra rögtön rácsodálkozik a Japánba érkező külföldi, akkor pedig kicsit meg is ijed, amikor az utcán észreveszi a hatalmas rovarokat, de aztán könnyű megszokni a jelenlétüket és hangjukat.

A Siokaze park fáin annyi kabóca gyűlt össze, hogy énekük behallatszott az arénába is – ennek az is oka, hogy a nézők szurkolása nem nyomta, nem nyomhatta el a természet hangját.

„Dá! Yes!” – kiabálták egymásnak az orosz Makroguzova, Holomina női páros tagjai egy pont után, az angolt mintha csak azért hozzátéve, hogy az ellenfél, az ausztrál Artacho del Solar és Clancy is megértsék, hogy valóban ők kerültek közelebb a győzelemhez. A csoportkörben mindkét egység két sikerrel állt, ez volt tehát a döntő kettejük között.

Kicsit lógott az eső lába, nem volt ideális idő a strandröplabdához. Az oroszok nyerték az első szettet, és szerették volna a másodikban is gyorsan döntésre vinni a dolgot, hogy ne ázzanak el, de az ausztrálok összeszedték magukat, és a második játszmában javítottak. A döntő szettben végig vezetett az orosz páros, 14–12-nél az ausztrálok hosszú szervája zárta le a meccset. Talán pont a kabócák zavarták meg Clancyéket.

És végül az eső sem eredt el, az orosz páros pedig a park egy padján ücsörögve értékelt az edzővel – szokatlan látvány egy olimpián, de az ilyenekhez itt Tokióban hozzá kell szokni.

Vasárnap aztán az ausztrál páros jutott tovább a nyolcaddöntőből, az oroszok pedig búcsúztak.

Nyitókép: Infostart