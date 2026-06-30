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A paraguayi Julio Enciso (j) befejeli a nyitógólt a német Manuel Neuer kapujába a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak a nyolcaddöntõbe jutásért játszott Németország-Paraguay mérkõzésén a Bostonhoz közeli Foxborough Gilette Stadionjában 2026. június 29-én.
Nyitókép: MTI/AP/Charles Krupa

Lemondást nem, de egy országos munkaszüneti napot ért a meglepetés vb-siker

Infostart / MTI

Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya kijelentette, nem mond le azt követően, hogy csapata 11-esekkel alulmaradt hétfőn a paraguayi együttessel szemben a labdarúgó-világbajnokságon, így ismét nem jutott be a nyolcaddöntőbe. A dél-amerikai országban munkaszüneti nappá nyilvánították a keddet.

„Nem az a fajta vagyok, aki elmenekül” – nyilatkozott a meccs után Nagelsmann, aki vb-n először irányította a Nationalelfet. Hozzátette: „elérhető vagyok, ha a szövetség ezt akarja, a szerződésem 2028-ig szól. Ha nem kellek, akkor mondják meg.”

A hétfői összecsapás egyik vitatott helyzete az volt, amikor a hosszabbításban Jonathan Tah szöglet utáni fejesgólját érvénytelenítették, mert Waldemar Anton szabálytalanul akadályozta a paraguayi kapust, Orlando Gillt.

„Botrány, hogy azt a gólt nem adták meg. Fogalmam sincs, a bíró mit látott. Vicc! Nem történt szabálytalanság”

– dühöngött Nagelsmann.

Azt ugyanakkor hozzátette, hogy nem volt elégedett a futballistáival, szerinte az előkészítő játék nagyon lassú volt.

Paraguay szinte az egész mérkőzésen védekezett, ennek ellenére sikerült kicsikarnia a továbbjutást. Gustavo Alfaro szövetségi kapitány szerint a játékosai legendák lettek a hétfői teljesítményükkel.

„Soha nem adjuk fel! Huszonhat harcos ment ki a pályára és legendákként jöttek vissza” – fogalmazott az argentin szakvezető, aki szerint az amerikaiaktól elszenvedett 4-1-es csoportkörös vereség „kövezte ki” az utat a mostani, történelmi sikerhez.

„Ha abból a kudarcból nem tanultunk volna, nem lettünk volna felkészülve a mostani összecsapásra” – mondta.

Paraguayban népünnepély kezdődött a továbbjutás után, a fővárosban, Asunciónban az emberek az utcára tódultak, szóltak az autódudák, tűzijátékok színezték az égboltot.

„Ma egy egész ország ünnepel. Egy olyan nemzeti csapat győzelmét ünnepli, amely megtestesíti identitásunk lényegét: a harci szellemet, a hitet és egy olyan nép erejét, amely soha nem adja fel” – fogalmazott Santiago Pena államfő, hozzátéve, hogy a keddi napot munkaszüneti nappá nyilvánítja.

A bostoni találkozón Julio Enciso első félidő hajrájában született fejesgóljára a második felvonás elején Kai Havertz válaszolt, ugyancsak fejjel, de a németek hiába játszottak az egész meccsen mezőnyfölényben, fordítaniuk nem sikerült. A hosszabbítás nem hozott gólt, a tizenegyespárbajban pedig a dél-amerikai csapat bizonyult jobbnak hat körben. A négyszeres világbajnok németek az előző két – még 32 csapatos – vb-n a csoportkör után búcsúztak, így most sorozatban harmadszor nem sikerült bejutniuk a 16 közé.

A paraguayiak a 16 között a francia-svéd párharc győztesével találkoznak szombaton Philadelphiában.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Lemondást nem, de egy országos munkaszüneti napot ért a meglepetés vb-siker

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