Vincze Ottó: „meglepetést várok” – eddig jók a meccsek, jók a sztárok a foci-vb-n

Nekem tetszik ez a világbajnokság, eddig szerintem semmi olyan nem történt, ami negatív lenne bármilyen tekintetben – mondta Vincze Ottó korábbi válogatott labdarágó, a Barcelona, a Sion és a Cottbus egykori játékosa az InfoRádióban, hozzátéve: az amerikaiak nagyon jó szervezők, Mexikó és Kanada pedig az „oldalvízen” igyekszik fölnőni a feladathoz.

„Nekem tetszenek a mérkőzések, és tetszik, hogy a futball abban az értelemben is globalizálódott, hogy a legkisebb csapatok is képesek már olyan teljesítményre taktikailag, erőnlétileg, de akár technikailag és egyéni teljesítmény terén is, amellyel egy-egy mérkőzésen vagy a mérkőzések egy-egy periódusában kompenzálni tudjáka nagyobb tudást” – mondta. Például ahogy Ecuador elkapta a németeket, akik valahogy nehézkesek voltak, pedig mindig favoritként beszélünk. De a németeket sosem szabad leírni, most sem – tette hozzá.

Nagyon jó meccsek vannak, és az is nagyon tetszik, hogy bátran játszanak a kis csapatok, de azért a nagyobb csapatok hozzák magukat, és a nagy játékosok is. „Nagyon szurkolók Messinek és Ronaldónak is: ő például ahogy 41 évesen az első mérkőzés utáni össztűz után teljesített, az fantasztikus. Óriási sportemberekről van szó, és én így nézem a világbajnokságot: nem csak szakmai, hanem minden egyéb oldalról is fantasztikus emberi teljesítmények vannak, amelyeket szerencsések vagyunk, hogy láthatunk” – mondta Vincze Ottó.

A nagy csapatok többnyire hozzák magukat, a sztárok is beindultak, Messi, Ronaldo mellett Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland is szinte kettesével rugdossák a gólokat – tette hozzá. A norvégoknál most azt lehet látni, hogy kezd kikerekedni a történet. Nagyon magas szinten játszó játékosaik vannak, és a klasszikus értelemben vett játékot játsszák, nem bonyolítják túl. Ez a skandináv foci: van egy csatáruk, a szélén vannak jól cselező, mozgékony szélsőik, akik föl tudnak a középpályáról érni, és a szélen nyomást tudnak gyakorolni, és a tengelyben meg ott van Ödegaard, a világ elitjéhez tartozó játékszervező, irányító.

Úgyhogy a norvégokkal számolni lehet, legalábbis az eddigi teljesítményük meg a potenciál alapján.

A nagy válogatottaknál pedig Franciaország, a spanyolok, portugálok, argentinok, brazilok is itt vannak az esélyesek között. Európában a franciák azok, akik most már ciklusról ciklusra, Eb-ről vb-re, vb-ről Eb-re ott vannak, Deschamp irányítása alatt fantasztikus kerettel rendelkeznek. Még a C válogatottjuk is nagyon komoly eséllyel el tudna a legjobb négyig, és azok mind kimaradó játékosok – folytatta a volt válogatott játékos.

Argentína nagy kedvenc Messi miatt, most úgy tűnik, mintha megint Messiről szólna az argentin válogatott játéka. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy még így 39 évesen is láthatjuk egy személyben a világ legjobb befejező csatárát és a világ legjobb irányítóját. És az a fantasztikus Messiben, hogy bár már nem tud annyit futni, és már a másik kilenc játékosnak kell a mezőnyben futnia helyette, de amikor megvillan, és amikor Messi lábán van a labda, nem tud még egy játékos így labdát helyezni a 16-os környékéről. Majd ez lesz az argentin válogatott egyik legnagyobb kérdése, hogy kik lesznek azok, akik fölnőnek és átveszik a felelősséget és a kezdeményezést Messitől. Ugyanez lesz a portugáloknál is, mert valóban, Ronaldo már nem nagyon fut. Ronaldót sokszor már nehéz belevenni a játékba, mert már nem tudja megcsinálni azokat az egy az egyeket, mint fénykorában, hanem egyszerűen középcsatár lett belőle: egy befejező, aki a labdák nagy részét viszont gólra is váltja. De az angolokban is nagy potenciál van, és biztos vagyok benne, hogy lesz még egy-két olyan válogatott, akiket még nem látunk, de meglepetést fognak okozni, már persze a marokkóiakon kívül. Marokkó is fantasztikus, akik messzire fognak jutni. Szerintem a legjobb négy közé egy meglepetéscsapat is be fog jutni. Kíváncsi vagyok, én eddig élvezem a vb-t – mondta Vincze Ottó korábbi válogatott labdarúgó a InfoRádióban.

Az interjút Szabó S.Gergő készítette.