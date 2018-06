Szalah és Suárez összecsap ma?

Játszik-e Mohamed Szalah az első vb-meccsen? Gyakorlatilag a kijevi BL-döntő után ez minden egyiptomi futballszurkoló számára a legfontosabb kérdés. Héctor Cúper szövetségi kapitány szerint igen. Amúgy meg rejt a mérkőzés még jó néhány más érdekességet is.

Nézzük először a számokat! Az egyiptomiak első számú kapusa, Esszam el-Hadari 1973. január 15-én született (csakhogy érzékeltessük, milyen régen volt: aznap jelentette meg Richard Nixon amerikai elnök, hogy felfüggeszteni Észak-Vietnám támadását),

45 évesen és öt hónaposan lesz vb-újonc. Mi több, a világbajnokságok történetének legidősebb szereplője.

Az előző rekordot, mint debütáns, 1958 óta a svéd Gunnar Gren tartotta, aki, persze, már sokkal korábban vb-szereplő lett volna, ha nincs az északi országokra jellemző tiltó szabály: külföldre igazolt profi nem lehet válogatott. A hazai rendezésű vb előtt a svédek felemelték a legjobbjaik előtt a sorompót, de Gren akkor már visszaamatőrösítette magát, Olaszországból hazaszerződött Svédországba. El Hadari negyedszázaddal ezelőtt (!) védett már a Damietta csapatában, majd még annál is tekintélyesebb klubokba jutott, egyebek mellett Európában a svájci Sionban is védett, s így egy éven keresztül Vanczák Vilmos klubtársa is volt. Mostanság a szaúdi el-Taavun tagja.

Héctor Cúper, a korábban az RCD Mallorcát, a Valenciát és az Internazionalét is irányító argentin edző (sikeres volt, de legtöbbször „csak” a második helyekig jutott) 54 százalékosnál is jobb győzelmi mutatóval rendelkezik az egyiptomi válogatottnál, ilyen jó mutatója egyetlen korábbi klubjánál sem volt.

Ő azt állítja, hogy ha csak valami rendkívüli nem jön közbe, Szalah játszani fog. A Liverpool FC csatára a kijevi BL-döntőben sérült meg, Sergio Ramos szorításában.

Némi túlzással azóta ez az első igazán pozitív hír az állapotáról. Érdekes lesz majd egymással szemben látni a Liverpool FC legutóbbi két nagy idényének egy-egy vezéralakját, Mohamed Szalah-t és a 2013–2014-es szezon hősét, az immár a Barcelonában futballozó Luis Suárezt.

A Celeste szövetségi kapitánya,

Óscar Washington Tabárez a negyedik tornáján vezeti az uruguayi válogatottat, korában csupán Sepp Herberger, Helmut Schön, Baróti Lajos és Walter Winterbottom ért el hasonló sorozatot.

A fentiekből következően Tabárez az első dél-amerikai, ráadásul az első és a negyedik szereplése között neki telik el a leghosszabb idő, huszonnyolc év. 1990-ben, Olaszországban vezette először az uruguayiakat, mostani kerettagjainak a fele akkor még nem is élt. Több periódusban vezette már az uruguayi válogatottat, de

2006 óta megszakítás nélkül ő a szövetségi kapitány, 2010-ben, Dél-Afrikában vele lett negyedik a csapat,

ami a válogatott legjobb világbajnoki eredménye volt (holtversenyben) a két diadalon, az 1930-as és az 1950-es vb-győzelmen kívül.

Egyiptom–Uruguay Jekatyerinburg, játékvezető: Björn Kuipers (holland) 14.00

A várható kezdőcsapatok:

Egyiptom: Esszam El-Hadarj - Ahmed Faszj, Ali Gabr, Ahmed Hegazi, Mohamed Abdel-Safj - Abdallah Szaid, Mohamed Elneny - Amr Varda, Tarek Hamed, Ramadan Sobhi - Marvan Mohszen (Szalah?)

Uruguay: Fernando Muslera - Martin Caceres, José María Giménez, Diego Godin, Maximiliano Pereira - Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Cristian Rodriguez, Giorgian de Arrascaeta - Luis Suárez, Edinson Cavani

A mérkőzés délután két órakor kezdődik Jekatyerinburgban, majd öt órakor indul a B-csoport első meccse, a Marokkó–Irán találkozó.

A perzsa válogatott eddig minden, afrikai csapat elleni vb-mérkőzése döntetlenre végződött, a legutóbbi 2014-ben, Curitibában, Nigériával szemben (0-0). Az irániaknál játszik a legutóbbi holland gólkirály, Alireza Dzsahanbaks, az AZ Alkmaar tagja, aki idén az első ázsiai futballista lett, aki gólkirályi címig jutott egy erős európai bajnokságban. A korábban a Manchester Unitednél és a Real Madridnál is dolgozó szövetségi kapitány, Carlos Queiroz elképesztően hosszú ideje, 2011 óta irányítja az iráni csapatot.