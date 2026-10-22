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Akár diplomáciai feszültséget is kelthet a Manchester City körüli botrány

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„A futballszabályozó hatóságnak teljes hatalma van arra, hogy kikényszerítse a Manchester City eladását, ha az ítéletet helybenhagyják” – ezt állítja David Kogan, az IFR elnöke. A City fellebbezett a Premier League vádjaival szemben

A Független Labdarúgó-szabályozó Hatóság (Independent Football Regulator – IFR) elnöke kijelentette: a szervezet „teljes körű hatáskörrel” rendelkezik ahhoz, hogy – amennyiben bebizonyosodik, hogy a klubot nem megfelelően irányították – kényszerítse a Manchester City tulajdonosait az egyesület eladására. A többségi tulajdonos az Abu Dhabi United Group (ADUG) – egy olyan befektetési társaság, amely az Abu-Dzabi uralkodó családjához tartozó Manszúr bin Zájed Ál Nahján sejk tulajdonában áll.

Egy független bizottság megállapította, hogy a Manchester City megsértette a Premier League szabályait: a klub kilenc szezonon keresztül „álcázott” kereskedelmi megállapodásokat kötött, amelyek célja a bevételek mesterséges növelése, illetve a költségek több mint 900 millió fonttal történő csökkentése volt.

A bizottság arra is rámutatott, hogy a klub „összehangolt erőfeszítéseket” tett a Premier League vizsgálatának „akadályozására és meghiúsítására”. A Manchester City fellebbezést nyújtott be; álláspontjuk szerint az ítélet „nyilvánvaló, lényegi jogi, elvi és ténybeli hibákat tartalmaz, így megalapozatlannak tekinthető”.

David Kogan, az IFR elnöke a The Rest Is Football (A többi futball) című podcastban úgy nyilatkozott: korai lenne még arról beszélni, milyen lépéseket tehet a szervezet, amíg a fellebbezési eljárás folyamatban van. Kogan ígéretet tett arra, hogy lemond tisztségéről, amennyiben politikai beavatkozás történne a Manchester Cityvel kapcsolatos bármely IFR-vizsgálat során. Ezt az óvatosságot az indokolja, hogy az ügy akár diplomáciai feszültséget is szülhet az Egyesült Királyság és az Egyesült Arab Emírségek között.

Kogan nyilatkozata éppen akkor hangzott el, amikor az Egyesült Királyság számviteli felügyeleti szerve ismét górcső alá vette a Manchester City pénzügyeit. A Financial Reporting Council (FRC) az alsóház üzleti, innovációs, tudományos és kereskedelmi bizottságának címzett levelében megerősítette, hogy szeptember 30-án „szabályozói vizsgálat” alá vonta az ügyet.

Az FRC közlése szerint jelenleg a független bizottság megállapításait elemzik, és „előzetes vizsgálódásokat” folytatnak annak megállapítására, hogy fennállnak-e a feltételek egy hivatalos eljárás megindításához. „Jogunkban áll felszólítani egy tulajdonost, hogy vonuljon ki a klubból, amennyiben úgy ítéljük meg, hogy az illető nem megfelelő módon, tisztességtelenül vagy nem az elvárható erkölcsi normáknak megfelelően irányítja a klubot” – mondta Kogan. Arra a kérdésre, hogy megtagadhatja-e a tulajdonos a távozást, Kogan így felelt: „Nem, nem, nem. Teljes körű felhatalmazásunk van arra, hogy ezt kikényszerítsük.”

Azzal kapcsolatban, hogy az IFR esetleg vizsgálatot indít-e a City ellen, Kogan kijelentette: „Nem hagyom magam sürgetni, hogy bármilyen ítéletet mondjak az ügyben, amíg nem kaptunk választ az összes felvetődő kérdésre. Ezt követően kell döntenünk arról, hogy indítunk-e saját vizsgálatot, milyen következtetésre jutunk, és milyen lépéseket teszünk. Az események elébe menni pedig hatalmas hiba lenne.”

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Kezdőlap    Sport    Akár diplomáciai feszültséget is kelthet a Manchester City körüli botrány

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