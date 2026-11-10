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A magyar labdarúgó-válogatott edzése az MLSZ Telki Edzõközpontjában 2026. november 10-én. A csapat november 14-én idegenben Georgia ellen játszik a Nemzetek Ligája 5. fordulójában.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Négy kulcsember is „külön utakon jár” a válogatott edzőtáborában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A csapatkapitány Szoboszlai Dominik mellett liverpooli klubtársa, Kerkez Milos, valamint Lukács Dániel és Bolla Bendegúz is különmunkát végzett a georgiai és az északír labdarúgó-válogatott ellen készülő magyar együttes edzőtáborában.

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának keddi beszámolója alapján a kerettagok mindegyike megérkezett hétfőn Telkibe, de az első edzésen még nem tudott mindenki részt venni: a Puskás Akadémia legutóbbi bajnokiján sérülés miatt lecserélt Lukács rehabilitációs munkát végzett, Bolla és Kerkez pedig személyre szabott edzésterv alapján dolgozott.

A térdrándulása után lábadozó Szoboszlai Dominik – amint arról korábban az MLSZ beszámolt – átesett a protokollnak megfelelő vizsgálatokon, a játékáról azonban minden bizonnyal csak az utolsó pillanatban születik döntés.

A magyar válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában szombaton a nyeretlenül sereghajtó Georgia vendégeként lép pályára, három nappal később, a sorozat zárásaként pedig a veretlenül éllovas Észak-Írország csapatát fogadja a Puskás Arénában. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese négy fordulót követően egy ponttal marad el az északírektől, így a saját kezében van a sorsa a csoportgyőzelmet és az azzal járó feljutást illetően.

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