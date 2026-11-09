Meglepő számok a Premier League csapatairól

1. A Manchester United kétszer is kétgólos hátrányból állt fel

A United lett a Premier League történetének első csapata, amely egy mérkőzésen belül kétszer is kétgólos hátrányba került, mégis mindkétszer egyenlíteni tudott. Joshua Zirkzee és Patrick Dorgu a ráadásban szerzett góljaival alakult ki a 4–4-es végeredmény – mindössze öt nappal azután, hogy a United a Roma ellen is ledolgozott egy kétgólos hátrányt, végül 3–2-re megnyerve a találkozót.

2. A City hét győzelem után három vereséget számlál

A Nottingham Forest elleni 3–1-es vereséggel a csapat sorozatban harmadszor kapott ki a bajnokságban, közvetlenül azelőtt, hogy zsinórban hét győzelmet aratott volna. Az angol élvonal történetében mindössze egyetlen másik csapat kezdett így egy szezont: a Sheffield Wednesday az 1904–1905-ös idényben.

3. Az Arsenal beállította legjobb Premier League-rajtját

Martin Ødegaard Hull City elleni győztes góljával az Arsenal 10 mérkőzés után 27 pontnál jár. Ez megegyezik a klub legjobb Premier League-rajtjával, amelyet Mikel Arteta csapata a 2022–2023-as szezonban ért el.

4. Nyolc egymást követő hazai győzelem az Arsenalnál

A Hull elleni 1–0-s siker volt az Arsenal nyolcadik egymást követő hazai győzelme a Premier League-ben; a sorozat kezdete még az előző szezonból datálódik. Ez a leghosszabb ilyen széria azóta, hogy a 2021–2022-es és a 2022–2023-as idények során az Ágyúsok zsinórban 10 hazai győzelmet arattak.

5. A Brighton legutóbbi 10 győzelme mind kapott gól nélkül született

A Brentford elleni 2–0-s siker volt a Brighton sorozatbeli 10. olyan Premier League-győzelme, amely során nem kapott gólt. A „Sirályok” (Seagulls) ebben a szezonban eddig 26 gólt szereztek – ennél többet egyetlen más csapat sem ért el.

6. Sorozatban harmadszor győzte le a Sunderland a Chelsea-t

Enzo Le Fée büntetőjével 1–0-ra nyert a Sunderland, így sorozatban harmadszor aratott bajnoki győzelmet a Chelsea felett. A „Fekete Macskák” (Black Cats) legutóbb 1999 és 2001 között voltak képesek erre.

7. Huszonegy lövés után megtört a jég Wirtz számára

Florian Wirtz 21 lövést eresztett meg a Premier League-ben anélkül, hogy betalált volna – többet, mint bármely más játékos, aki még mindig az első góljára vár. A Crystal Palace ellen aztán megszerezte első találatát, majd gólpasszt adott Alexander Isaknak a Liverpool 3–1-es győzelme során.

8. Emery továbbra sem tud nyerni az Old Traffordon

Hiába szerzett négy gólt a tizedik látogatása alkalmával, Unai Emerynek ezúttal sem sikerült győznie az Old Traffordon. A Valenciával, az Arsenallal, a Villarreallal és az Aston Villával tett korábbi látogatásait is beleszámítva, minden sorozatot figyelembe véve négy döntetlen és hat vereség a mérlege az „Álmok Színházában”.

9. Carrick veretlen maradt Emeryvel szemben

Michael Carrick a Man United menedzsereként eddig háromszor nézett farkasszemet Emeryvel: kétszer nyert, egyszer pedig döntetlent játszott. Az első összecsapás egyben Carrick bemutatkozó mérkőzése is volt a kispadon: 2021-ben a Villarreal otthonában arattak 2–0-s győzelmet a Bajnokok Ligájában.

10. Már 30 kapott gólnál jár a United

A Villa negyedik találatával a United ebben a szezonban – minden sorozatot figyelembe véve – elérte a 30 kapott gólt. Ez meccsenként átlagosan két gólt jelent, ráadásul ebből hatot csupán a Roma és a Villa elleni mérkőzéseken kaptak.