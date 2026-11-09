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Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lõtt a labdarúgó Bajnokok Ligája elsõ fordulójának Liverpool FC-Atlético Madrid mérkõzésén a liverpooli Anfield Stadionban 2026. szeptember 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Iraola azt szeretné, ha Szoboszlai most nem térne vissza a válogatotthoz

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Andoni Iraola, a Liverpool menedzsere azt modnta, hogy Szoboszlai Dominik térde nincs százszázalékos állapotban, és hozzátette: a Liverpoolnak legkevésbé arra van szüksége, hogy a probléma súlyosbodjon a középpályásnak a magyar válogatottnál töltött ideje alatt. Szoboszlai, aki az első félidőben gólpasszt adott a Crystal palace ellen Alexis Mac Allisternek, bekötött jobb térddel játszott még 24 percet a második félidőben, mielőtt lecserélték volna.

„Úgy vélem, kissé megerőltette a térdét. Jól volt, de nem volt százszázalékos állapotban” – nyilatkozta Iraola a középpályás térdproblémájáról.

Bár a menedzser nem jelentette ki nyíltan, hogy azt szeretné, ha Szoboszlai kihagyná a válogatott mérkőzéseit, egy célzással egyértelművé tette álláspontját: „Tudom, mit szeretnék.”

Hozzátette: „Ugyanakkor meg kell értenem a válogatott szereplés iránti vágyat is; biztos vagyok benne, hogy ha Dom jól érzi magát, menni akar majd. De abban már nem vagyok biztos, hogy minden rendben lesz-e. Tudom, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy ott lehessen, hiszen imád a válogatottban játszani. Ám a mérkőzés végén nem volt százszázalékos állapotban.”

Iraola elmondta, hogy a klub orvosi stábja megvizsgálja majd Szoboszlait, hogy kiderüljön, alkalmas-e a magyar válogatottbeli szereplésre. „Most a legkevésbé arra van szükségünk, hogy játékosokat veszítsünk el a válogatott mérkőzések alatt. A legutóbbi válogatott szünetben három játékosunk is megsérült – három nagyon fontos játékos. Óvatosnak kell lennie, és felmérnie, hogy vállalhatja-e a játékot a válogatottban, de majd meglátjuk. Reméljük, nem ismétlődik meg a korábbi eset, amikor Alex (Mac Allister), Cody (Gakpo) és Dom is megsérült. Szóval reméljük a legjobbakat, és bízunk benne, hogy két hét múlva már jobb lesz a helyzet.”

Szoboszlai Dominik a legutóbbi válogatott mérkőzések óta most játszotta a legtöbb játékpercet a Premier League-ben, 69-et. Amióta a Brentford ellen rásérült korábbi problémájára, az Arsenal ellen játszott még, 32 percet. (A BL-ben végigjátszotta Fenerbahce elleni találkozót.)

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Kezdőlap    Sport    Iraola azt szeretné, ha Szoboszlai most nem térne vissza a válogatotthoz

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