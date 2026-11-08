Milánó után Angyalföldön van jelenése a Ferencvárosnak – sport a tévében

M4 Sport
13.15: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-ETO FC
15.30: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-Újpest
18.00: Forma-1, Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo, futam
M4 Sport+
16.00: Forma-1, Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo, pilótaparádé
17.15: Kézilabda, férfi Európa-bajnoki selejtező, Koszovó-Magyarország
19.00: Labdarúgás, NB I, Vasas-Ferencváros
Sport 1
13.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Esbjerg-Ferencváros
15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Metz-Odense
17.45: Kézilabda, női Európa-liga, 3. forduló, 1. mérkőzés, Esztergom-Baník Most
21.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Chicago Bulls-Philadelphia 76ers
Sport 2
13.45: Labdarúgás, török bajnokság, Corum-Fenerbahce
18.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, Guimaraes-FC Porto
21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Amadora-Benfica
Eurosport 1
10.30: Autósport, Hosszútávú világbajnokság, Monza
Eurosport 2
9.20: Kerékpár, Szingapúr Kritérium
14.50: Terepkerékpár, Európa-bajnokság, Zeddam, férfi verseny
21.00: Golf, PGA Tour-sorozat, Los Cabos
Spíler 1
14.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Crystal Palace-Liverpool
17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Aston Villa
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Real Betis
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Rayo Vallecano
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Getafe
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Barcelona
Arena 4
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Lazio
15.30: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals
19.00: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Washington Commanders-Los Angeles Rams
22.15: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, New England Patriots-Green Bay Packers
Match 4
14.00: Motorsport, gyorsaságimotoros-világbajnokság, Katari Nagydíj, MotoGP, fanparádé
14.45, 16.00 és 17.15: Motorsport, gyorsaságimotoros-világbajnokság, Katari Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP, futam
21.00: Autósport, NASCAR