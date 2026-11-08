ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.27
usd:
326.03
bux:
143453.78
2026. november 8. vasárnap Zsombor
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Borbély Balázs, az ETO vezetõedzõje a labdarúgó Fizz Liga 31. fordulójában játszott Debreceni VSC - ETO FC mérkõzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. április 26-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Milánó után Angyalföldön van jelenése a Ferencvárosnak – sport a tévében

Infostart / MTI

Pályán még Szoboszlai Dominikék, a Barcelona és a NASCAR mezőnye is. Mutatjuk a teljes vasárnapi tévés sportkínálatot!

M4 Sport

13.15: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-ETO FC

15.30: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-Újpest

18.00: Forma-1, Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo, futam

M4 Sport+

16.00: Forma-1, Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo, pilótaparádé

17.15: Kézilabda, férfi Európa-bajnoki selejtező, Koszovó-Magyarország

19.00: Labdarúgás, NB I, Vasas-Ferencváros

Sport 1

13.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Esbjerg-Ferencváros

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Metz-Odense

17.45: Kézilabda, női Európa-liga, 3. forduló, 1. mérkőzés, Esztergom-Baník Most

21.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Chicago Bulls-Philadelphia 76ers

Sport 2

13.45: Labdarúgás, török bajnokság, Corum-Fenerbahce

18.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, Guimaraes-FC Porto

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Amadora-Benfica

Eurosport 1

10.30: Autósport, Hosszútávú világbajnokság, Monza

Eurosport 2

9.20: Kerékpár, Szingapúr Kritérium

14.50: Terepkerékpár, Európa-bajnokság, Zeddam, férfi verseny

21.00: Golf, PGA Tour-sorozat, Los Cabos

Spíler 1

14.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Crystal Palace-Liverpool

17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Aston Villa

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Real Betis

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Rayo Vallecano

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Getafe

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Barcelona

Arena 4

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Lazio

15.30: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals

19.00: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Washington Commanders-Los Angeles Rams

22.15: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, New England Patriots-Green Bay Packers

Match 4

14.00: Motorsport, gyorsaságimotoros-világbajnokság, Katari Nagydíj, MotoGP, fanparádé

14.45, 16.00 és 17.15: Motorsport, gyorsaságimotoros-világbajnokság, Katari Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP, futam

21.00: Autósport, NASCAR

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Milánó után Angyalföldön van jelenése a Ferencvárosnak – sport a tévében

labdarúgás

televízió

sportműsor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Három holttestet találtak a krakkói lövöldöző otthonában
„Őrült ámokfutás”

Három holttestet találtak a krakkói lövöldöző otthonában
Két nő és egy férfi holttestét találták meg a krakkói lövöldözés elkövetőjének otthonában – közölte szombat esti sajtóértekezletén Donald Tusk lengyel kormányfő.
 

Szélsőjobboldali ideológiák megszállottja lehetett a krakkói támadó

Újabb nyugtalanító részletek a krakkói vérengzésről

Menekülő tömeg, sikolyok és lövések – így élte át Krakkó a szombati borzalmat

Hat halott Krakkóban: a rendőrökkel is tűzharcba keveredett a támadó, egy villamost is eltalált

Megszólalt a magyar Külügyminisztérium a krakkói vérengzésről

„Magyarország a lengyel nép mellett áll” – üzent Magyar Péter a gyilkos támadás után

Megrázta a krakkói lövöldözés híre a magyar köztársasági elnököt

Halálos lövöldözés rázta meg Krakkó belvárosát

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.09. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: részvétét fejezte ki Magyar Péter Lengyelország felé, 100 milliárdot tervez költeni a kormányútfelújításra jövőre

Tisza-kormány: részvétét fejezte ki Magyar Péter Lengyelország felé, 100 milliárdot tervez költeni a kormányútfelújításra jövőre

Magyar Péter miniszterelnök szombaton részvétét fejezte ki a lengyel népnek a hat halálos áldozattal járó krakkói lövöldözés után. A Külügyminisztérium tegnapi közlése szerint magyar áldozat és sérült nincs. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az idei 20 milliárd helyett jövőre 100 milliárd forintot költ a kormány útfelújításra, a Magyar Közút pedig közel 5 milliárdot kap a géppark megújítására. Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter közölte, hogy a kormány 2027-ben 25 milliárd forintos exportprogramot indít a kis- és középvállalkozások külpiaci terjeszkedésének segítésére. Cikkünk folyamatosan frissül a vasárnapi kormányzati hírekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 8.)

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 8.)

A Pénzcentrum 2026. november 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
Six killed in Krakow 'far-right' shooting, as three more bodies found in suspect's home

Six killed in Krakow 'far-right' shooting, as three more bodies found in suspect's home

Authorities say the attacker, described as being "fascinated by far-right ideologies", drove into a popular city centre square and opened fire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 7. 23:06
Norrisé a pole pozíció az esős időmérőn
2026. november 7. 22:12
Egyetlen gól döntött, a Puskás Akadémia maradt az élen
×
×