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Gulácsi Péter, a Villarreal kapusa a spanyol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Villarreal-Real Betis mérkõzésén Villarrealban 2026. szeptember 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Kai Försterling

Gulácsi hibátlan meccse

Infostart / MTI

Gulácsi Péter klubja, a Villarreal 2-0-ra nyert a vendég Getafe ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Az 58-szoros válogatott hálóőr kedden hat gólt kapott a címvédő Paris Saint-Germaintől a Bajnokok Ligájában, de továbbra is élvezi a szakvezetés bizalmát, melyet most pályafutása második hibátlan meccsével hálált meg a La Ligában.

Sikerével a Villarreal feljött a tabella nyolcadik helyére.

La Liga, 12. forduló:

Elche-Real Betis 0-2 (0-0)

Real Sociedad-Rayo Vallecano 1-0 (0-0)

Celta Vigo-Levante 0-0

Villarreal-Getafe 2-0 (0-0)

Málaga-Racing Santander 1-2 (1-0)

Espanyol-Deportivo A Coruna 0-0

Osasuna-Athletic Bilbao 1-1 (0-0)

Valencia-Real Madrid 0-3 (0-2)

Sevilla-Alavés 0-0

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labdarúgás

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