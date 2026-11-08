Gulácsi hibátlan meccse

Az 58-szoros válogatott hálóőr kedden hat gólt kapott a címvédő Paris Saint-Germaintől a Bajnokok Ligájában, de továbbra is élvezi a szakvezetés bizalmát, melyet most pályafutása második hibátlan meccsével hálált meg a La Ligában.
Sikerével a Villarreal feljött a tabella nyolcadik helyére.
La Liga, 12. forduló:
Elche-Real Betis 0-2 (0-0)
Real Sociedad-Rayo Vallecano 1-0 (0-0)
Celta Vigo-Levante 0-0
Villarreal-Getafe 2-0 (0-0)
Málaga-Racing Santander 1-2 (1-0)
Espanyol-Deportivo A Coruna 0-0
Osasuna-Athletic Bilbao 1-1 (0-0)
Valencia-Real Madrid 0-3 (0-2)
Sevilla-Alavés 0-0