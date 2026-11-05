Elhunyt a legendás korábbi Forma–1-es világbajnok

Nyolcvanéves korában meghalt Alan Jones, a Forma–1 korábbi világbajnoka. Jones hétfőn töltötte be a 80. életévét, és november 5-én, rövid betegség után hunyt el. Mindmáig ő az utolsó ausztrál pilóta, aki Forma–1-es világbajnoki címet szerzett – írja a The Guardian híradása nyomán a Telex.

Jones Melbourne-ben született, 1946-ban. Édesapja, Stan Jones szintén autóversenyző volt. Alan 1970-ben költözött Európába, hogy valóra váltsa autóversenyzői álmait. 1973-ban csatlakozott a Forma–3-as GRD csapatához, majd végül 1975-ben, a Hesketh versenyzőjeként mutatkozott be a Forma–1-ben. Első Forma–1-es futamgyőzelmét 1977-ben, az Osztrák Nagydíjon aratta a Shadow versenyzőjeként. 1978-ban csatlakozott a Williamshez, ahol karrierje legsikeresebb időszakát töltötte.

1980-ban öt nagydíjat nyert meg: Argentínában, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Kanadában és az Egyesült Államokban is első lett. Ezen kívül még ötször állt dobogóra ebben az évben, így egy futammal a szezon vége előtt már bebiztosította a világbajnoki címét. Ebben az idényben a brazil Nelson Piquet volt a legfőbb riválisa, akit végül 17 ponttal előzött meg.

Alan Jones 1986-ban vonult vissza, ezt követően sikeres televíziós karriert futott be autósport-kommentátorként, ismert volt a szókimondó elemzéseiről. Tagja volt az Ausztrál Sport Hírességek Csarnokának, emellett a Brit Birodalom Rendjének tagjává (MBE) is megválasztották.

Az Ausztrál Nagydíj szervezői úgy emlékeztek meg róla, hogy különleges helyet foglal el a sportág történetében. „Az 1980-as világbajnoki címe az ausztrál autósport-rajongók egész generációját inspirálta. Ugyanabban az évben aratott győzelme az Ausztrál Nagydíjon mindmáig az utolsó alkalom, amikor hazai versenyző nyerte meg az otthoni futamot. Rendkívüli örökséget hagy maga után az ausztrál autósportban, és világszerte hiányozni fog az autósport rajongóinak.”