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Nyitókép: Pixabay

Sorban fogják ki a mesebeli halszörnyeket Somogyban

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Azt is tudni, hol, mire, milyen messziről érkeztek a fogások, nincsenek nagy titkok.

Egymás után fogják a 30 kiló feletti óriáspontyokat a Balatonban. Mint a Sonline képes beszámolója kitér rá, 14 óra leforgása alatt sikerült a három kapitális fogás.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. információin alapuló cikkben olvasható, a horgászok azt is elárulták, mire jöttek a kapitális fogások:

  1. Gergely Csaba (Balatongyörök, október 20.): a 32,38 kilós ponty lassú, húzós kapással jelentkezett 310 méterről, dupla 24 mm-es májas-rákos ízesítésű bojlira.
  2. Pupos Norbert (Révfülöp, október 21.): a 32,55 kilós ponty 330 méterről érkezett dupla 24 mm-es tintahalas-polip ízesítésű bojlira.
  3. Hamvasi Miklós (Balatonakarattya, október 20.): a 32,17 kilós ponty 440 méterről érkezett egy darab 30 mm-es banán-krill ízesítésű bojlira.

A képeket ITT lehet megtekinteni.

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