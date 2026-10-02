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Az orosz csapások miatt romos állapotban lévő lakóházak Ukrajna fővárosában, Kijevben.
Nyitókép: Unsplash

Halálos áldozatot is követeltek Kijevben az éjszakai orosz dróncsapások

Infostart / MTI

Az Oroszországból érkező robbanó szerkezetek hidakat rongáltak meg, valamint egy 25 szintes lakóházba is becsapódtak, ahol egy ember meghalt és két másik megsérült.

Az eddigi adatok szerint Kijevben legalább egy ember meghalt a péntekre virradóra végrehajtott orosz dróntámadásokban, egy toronyházat találat ért, a Dnyipro folyó több hídját pedig lezárták – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Az ukrán főváros Darnyickij kerületében orosz drón csapódott egy 25 szintes lakóházba, egy ember meghalt a támadásban, az eddigi információk szerint két másik lakó megsebesült – tette közzé a kijevi katonai közigazgatás.

A Pivdennij hidat több találat érte csütörtökön és pénteken hajnalban, a metrót és a közúti forgalmat is leállították – jelentette Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon. A hatóságok közlése szerint a Paton hidat teljesen lezárták, a Metró hídon pedig a városközpont felé nem lehet közlekedni.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 108 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen péntekre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 88 drónt sikerült megsemmisítenie. Tizenegy helyszínen találatokat rögzítettek, öt esetben pedig roncsok lezuhanásáról számoltak be.

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