Halálos áldozatot is követeltek Kijevben az éjszakai orosz dróncsapások

Az eddigi adatok szerint Kijevben legalább egy ember meghalt a péntekre virradóra végrehajtott orosz dróntámadásokban, egy toronyházat találat ért, a Dnyipro folyó több hídját pedig lezárták – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Az ukrán főváros Darnyickij kerületében orosz drón csapódott egy 25 szintes lakóházba, egy ember meghalt a támadásban, az eddigi információk szerint két másik lakó megsebesült – tette közzé a kijevi katonai közigazgatás.

A Pivdennij hidat több találat érte csütörtökön és pénteken hajnalban, a metrót és a közúti forgalmat is leállították – jelentette Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon. A hatóságok közlése szerint a Paton hidat teljesen lezárták, a Metró hídon pedig a városközpont felé nem lehet közlekedni.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 108 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen péntekre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 88 drónt sikerült megsemmisítenie. Tizenegy helyszínen találatokat rögzítettek, öt esetben pedig roncsok lezuhanásáról számoltak be.