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ATHENS, GREECE - APRIL 16:Barnabás Varga of AEK Athens runs with a ball during the UEFA Conference League 2025/26 Quarter-Final Leg Two match between PAE AEK and Rayo Vallecano de Madrid at Agia Sophia Stadium on April 16, 2026 in Athens, Greece. (Photo by Milos Bicanski - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nyitókép: Milos Bicanski - UEFA/UEFA via Getty Images

Élőben: két magyar az AEK-ben, megkezdődött a Bajnokok Ligája új idénye

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Varga Barnabás és Vitális Milán is ott van az AEK Athén kezdő tizenegyében a LASK ellen. A korábban a Videotonnál dolgozó Marko Nikolics viszont csak a cserék közé jelölte a Ferencvárossal háromszoros magyar bajnok Olekszandr Zubkovot.

Mind Varga Barnabás, mind Vitális Milán a pályafutása első BL-mérkőzését játssza, természetesen BL-selejtezőben szerepeltek már mindketten.

A másik 18.45-kor kezdődő találkozón a Club Brugge az Aston Villát fogadja.

Az osztrákok csapatkapitányának, a 165 centis Sascha Horváthnak magyar felmenői vannak, de már Ausztriában, Bécsben született.

Az első helyzet a Real Madridot is megjárt athéni csapat csatára, Luka Jovics előtt adódott, de fejbe lőtte a kilépő kapust.

Utána a LASK felvette a versenyt labdabirtoklásban, de helyzetig nem jutott.

Közben a másik pályán megszületett az idény első gólja, McGinn találatával vezet az Aston Villa Bruges-ben.

A 21. percben az AEK is előnybe került, a román Răzvan Marin 18 méterről a bal felső sarokba csavarta a labdát. A kapus ott állt, de nem érte el a labdát.

Potyognak a gólok amásik mérkőzésen, Hugo Vetlesen egyenlített, majd Emiliano Buendia ismét vezetést szerzett a Villának, 1–2.

A 36. percben Varga labdát szerzett, majd egyedül vitte a labdát a kapura, de avisszaérő védő leszerelte.

Helyzet a másik oldalon: Lang emelésébe Brignoli, az AEK kapusa belevetődött.

A félidő utolsó jelenete Varga Barnabás fejese volt, közelről nem találta el a kaput.

Bruges-ben Nicolas Jackson növelte a vendégek előnyét, 1–3.

Maradt az AEK mezőnyfölénye, de bem tudott újabb gólt szerezni.

A másik oldalon Brignolinak akadt egy szép védése.

Bruges-ben Tresoldi tizenegyesből szépített, 2–3.

Luka Jovics a kapuba fejelte Lovro Majer beadását, de a horvát szélső lesen volt a beadás előtt.

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Kezdőlap    Sport    Élőben: két magyar az AEK-ben, megkezdődött a Bajnokok Ligája új idénye

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