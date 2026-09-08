Élőben: két magyar az AEK-ben, megkezdődött a Bajnokok Ligája új idénye

Mind Varga Barnabás, mind Vitális Milán a pályafutása első BL-mérkőzését játssza, természetesen BL-selejtezőben szerepeltek már mindketten.
? OFFICIAL LINEUP— Lineups Radar (@LineupsRadar) September 8, 2026
AEK Athens vs LASK
? 08 Sep 2026 | ⏰ 16:45 UTC#UCL #ChampionsLeague #AEKAthens #LASK pic.twitter.com/fzKh9kcqT6
A másik 18.45-kor kezdődő találkozón a Club Brugge az Aston Villát fogadja.
Az osztrákok csapatkapitányának, a 165 centis Sascha Horváthnak magyar felmenői vannak, de már Ausztriában, Bécsben született.
Az első helyzet a Real Madridot is megjárt athéni csapat csatára, Luka Jovics előtt adódott, de fejbe lőtte a kilépő kapust.
Utána a LASK felvette a versenyt labdabirtoklásban, de helyzetig nem jutott.
Közben a másik pályán megszületett az idény első gólja, McGinn találatával vezet az Aston Villa Bruges-ben.
A 21. percben az AEK is előnybe került, a román Răzvan Marin 18 méterről a bal felső sarokba csavarta a labdát. A kapus ott állt, de nem érte el a labdát.
Potyognak a gólok amásik mérkőzésen, Hugo Vetlesen egyenlített, majd Emiliano Buendia ismét vezetést szerzett a Villának, 1–2.
A 36. percben Varga labdát szerzett, majd egyedül vitte a labdát a kapura, de avisszaérő védő leszerelte.
Helyzet a másik oldalon: Lang emelésébe Brignoli, az AEK kapusa belevetődött.
A félidő utolsó jelenete Varga Barnabás fejese volt, közelről nem találta el a kaput.
Bruges-ben Nicolas Jackson növelte a vendégek előnyét, 1–3.
Maradt az AEK mezőnyfölénye, de bem tudott újabb gólt szerezni.
A másik oldalon Brignolinak akadt egy szép védése.
Bruges-ben Tresoldi tizenegyesből szépített, 2–3.
Luka Jovics a kapuba fejelte Lovro Majer beadását, de a horvát szélső lesen volt a beadás előtt.