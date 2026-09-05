Ahol öt éve csodát tett Gasly, most újra megtette

A 30 éves pilótának ez pályafutása első pole pozíciója, méghozzá azon a pályán, ahol karrierje első és eddigi egyetlen futamgyőzelmét aratta még 2020-ban.
Gasly mellől George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajtolhat majd a második helyről, míg a harmadik startpozíciót Oscar Piastri, a McLaren ausztrál pilótája szerezte meg az időmérőn.
Az összetettben éllovas és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) hetedik lett, de motorelemcserék miatt a rajtrács végéről kell majd kezdenie a viadalt.
Az olasz szurkolók által buzdított Ferrari versenyzőinek nem sikerült túlságosan jól az időmérő, ennek ellenére a monacói Charles Leclerc a negyedik, a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton pedig az ötödik helyről rajtolhat majd. A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland sztárja Hamilton mellől startol.
Motorelemcserék miatt Antonellihez hasonlóan Liam Lawson (új-zélandi), valamint Alexander Albon (Williams) is a rajtrács végéről lesz kénytelen kezdeni a futamot Monzában.
Az 53 körös Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.
A teljes rajtsorrend:
- sor: Pierre Gasly (francia, Alpine), George Russell (brit, Mercedes)
- sor: Oscar Piastri (ausztrál, McLaren), Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- sor: Lewis Hamilton (brit, Ferrari), Max Verstappen (holland, Red Bull)
- sor: Franco Colapinto (argentin, Alpine), Lando Norris (brit, McLaren)
- sor: Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls). Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
- sor: Oliver Bearman (brit, Haas), Nico Hülkenberg (német, Audi)
- sor: Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams), Esteban Ocon (francia, Haas)
- sor: Cunoda Juki (japán, Racing Bulls), Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
- sor: Sergio Pérez (mexikói, Cadillac), Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
- sor: Lance Stroll (kanadai, Aston Martin), Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- sor: Liam Lawson (új-zélandi, Red Bull), Alexander Albon (thaiföldi, Williams)