BL-sorsolás élőben

A lebonyolítási rend nem változott az előző két kiíráshoz képest. Mind a 36 csapat két-két ellenfelet mind a négy kalapból. ebben a szakaszban azonos bajnokságba tartozók nem kerülhetnek össze, s minden csapat legfeljebb két ellenfelet kaphat a többi szövetség közül bármelyikből is. Ugyancsak szabály, hogy az ugyanabból a kalapból kapott csapatok közül az egyikkel otthon, a másikkal indegenben kell játszani.

A kalapok beosztása

1. kalap:

Paris Saint-Germain (francia), Bayern München (német), Real Madrid (spanyol), Liverpool (angol), Internazionale (olasz), Manchester City (angol), Arsenal (angol), FC Barcelona (spanyol), Atlético Madrid (spanyol)

2. kalap:

Borussia Dortmund (német), AS Roma (olasz), Sporting CP (portugál), Aston Villa (angol), FC Porto (portugál), Manchester United (angol), Club Brugge (belga), Real Betis (spanyol), PSV Eindhoven (holland)

3. kalap:

Feyenoord (holland), Lille (francia), Bodö/Glimt (norvég), SSC Napoli (olasz), RB Leipzig (német), Villarreal (spanyol), Fenerbahce (török), Sahtar Donyeck (ukrán), Galatasaray (török)

4. kalap:

Slavia Praha (cseh), Slovan Bratislava (szlovák), VfB Stuttgart (német), AEK Athén (görög), LASK (osztrák), Como (olasz), Lens (francia), Viking Stavanger (norvég), Sabah Baku (azeri)

A játéknapok

2026. szeptember 8–10.

2026. október 13-14.

2026. október 20-21.

2026. november 3-4.

2026. november 24-25.

2026. december 8-9.

2027. január 19-20.

2027. január 27.

A sorsolás megkezdése előtt az UEFA elnöke kitüntette példás viselkedésért a brazil Marquinhost, aki a BL-döntő után vigasztalta vesztest, a tizenegyest hibázó Gabrielt, az Arsenal ugyancsak brazil játékosát.

Ugyancsak átadták az UEFA elnökének Életműdíját, ezt a francia világ- és Európa-bajnok Thierry Henry érdemelte ki.

Miután Giorgio Marchetti elmagyarázta az (ismert) procedurát, Thierry Henry és David Villa „segítségével” a számítógép kisorsolta, milyen ellenfelek jutnak a csapatnak.

Varga Barnabás és Vitális Milán AEK Athénje, valamint Willi Orbán RB Leizige is találkozik a Real Madriddal.

A REAL MADRID meccsei: Inter (otthon), Arsenal (idegenben), PSV (o), AS Roma (i), RB Leipzig (o), Sahtar (i), LASK (o), AEK Athén (i)

A MANCHESTER CITY meccsei:PSG (otthon), FC Barcelona (idegenben), Sporting CP (o), FC Porto (i), Napoli (o), RB Leipzig (i), AEK Athén (o), Lens (i)

A BARCELONA meccsei: Manchester City (otthon), PSG (idegenben), Aston Villa (o), Sporting CP (i), Feyenoord(o), Galatasaray (i), Como (o), Szabah (i)