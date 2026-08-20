Vége a találgatásoknak Max Verstappen jövőjével kapcsolatban

A Forma-1-es Red Bull csapat négy évvel meghosszabbította a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen szerződését.

Verstappen jövője hónapok óta foglalkoztatta a szakág szereplőit és a szurkolókat, ugyan a Red Bull idén gyengén teljesít, a holland pilóta pedig rendkívül elégedetlen az új szabályokkal. Korábban felröppent, hogy esetleg a Mercedeshez vagy a McLarenhez igazol, sőt a visszavonulásáról is hallani lehetett, de a hétvégi Holland Nagydíj, vagyis a hazai futama előtt 2030-ig meghosszabbította szerződését jelenlegi csapatánál.

A 28 éves versenyző 2021 és 2024 között négyszer lett világbajnok, tavaly második volt - mindössze két ponttal lemaradva Lando Norris mögött -, idén viszont 11 futam után mindössze a hatodik helyen áll, és hátránya már 110 pont az éllovas Kimi Antonellihez képest.