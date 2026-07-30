Megvan a Fradi lehetséges következő ellenfele az Európa-ligában

A Fenerbahce 1–0-s előny birtokában utazott a lengyelországi visszavágóra, amelynek 12. percében a brazil Talisca tizenegyesével összesítésben már kettővel vezetett. A házigazda az első játékrész 12 perces hosszabbításának végén egyenlített ugyan, de később már nem tudott újabb gólt szerezni, így kiesett.

A Fenerbahce a BL-selejtező harmadik körében folytatja, míg a lengyel csapat átkerült az Európa-liga kvalifikációjába, és a harmadik fordulóban a Ferencváros–Twente párharc továbbjutójával játszik jövő csütörtökön. Borbély Balázs vezetőedző együttese 2–1-es előnyt szerzett a múlt héten Hollandiában.

A csütörtökön 20.30 órakor kezdődő visszavágót az M4 Sport élőben közvetíti.

Ha a Ferencváros elveszítené a holland együttes elleni párharcot, átkerül a Konferencia-liga-selejtező harmadik körébe, amelyben a Dunaszerdahely vagy a bosnyák Velez Mostar lehet az ellenfele. A két csapat szintén csütörtökön, 19 órától játssza a visszavágót a boszniai Zenicában. Az FC DAC a múlt héten 1-0-ra nyert hazai pályán.

Bajnokok Ligája-selejtező, 2. forduló, visszavágó:

Górnik Zabrze (lengyel)–Fenerbahce (török) 1–1 (1–1)

Továbbjutott: a Fenerbahce, 2–1-es összesítéssel.