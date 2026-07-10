Djokovicnak nem jött össze az újabb csoda

A címvédő Sinner az első fordulóban egy másik szerb, Miomir Kecmanovic ellen alaposan megszenvedett a továbbjutásért, 2-1-es szetthátrányról fordítva győzött akkor. Azóta viszont még csak játszmát sem veszítve menetelt a négy közé, ezzel szemben Djokovic csak a második fordulóban úszta meg a „túlórát”, ráadásul a keddi negyeddöntőben öt óra 14 perces, ötszettes csatát vívott a harmadik helyen kiemelt kanadai Felix Auger-Aliassime-mal.

A két teniszezőnek a mostani már a 12. egymás elleni csatája volt, a mérkőzés előtt Sinner 6-5-re vezetett, de legutóbbi meccsüket idén Melbourne-ben, ugyancsak az elődöntőben Djokovic nyerte öt játszmában. Wimbledonban már negyedszer csaptak össze: a 2022-es negyed- és a 2023-as elődöntőt a szerbek klasszisa nyerte, de tavaly a négy között, akárcsak pár héttel előtte a Roland Garroson, Sinner diadalmaskodott egyformán három szettben.

Pénteki találkozójukon a négyszeres Grand Slam-tornagyőztes, címvédő

Sinner adogatásai gyakorlatilag „sebezhetetlenek” voltak:

a világ egyik legjobb fogadójának számító Djokovic az első szettben mindössze négy, a másodikban pedig hat labdamenetet tudott megnyerni akkor, amikor az olasz szervált. Eközben Sinner mindkét felvonásban egy-egy alkalommal brékelt, így jelentős előnybe került.

A harmadik játszmában a 24 éves világelső rögtön brékelte 15 esztendővel idősebb, 24-szeres GS-bajnok riválisát, aki azonban 2:1-es Sinner-vezetésnél - a mérkőzés során először - szintén eljutott fogadóelőnyig. A kétszeres világbajnok olasz teniszező hárította a bréklabdát, majd több lehetőséget már nem adott Djokovicnak és két óra 20 perc alatt bejutott a döntőbe.

A 24-szeres Grand Slam-torna-győztes szerb világklasszis hétszer nyerte meg a wimbledoni viadalt, az elsőt 2011-ben, legutóbb 2022-ben. Azóta 2023-ban és 2024-ben a döntőben kapott ki a spanyol Carlos Alcaraztól, tavaly Sinnertől az elődöntőben három sima játszmában.

Djokovic megszakítás nélkül nyolcadik alkalommal jutott a négy közé, ami szintén rekord.



A nőknél olyan még nem fordult el a tornán, hogy a női döntőbe két cseh játékos jutott volna.

Férfiak, elődöntő:

Jannik Sinner (olasz, 1.)-Novak Djokovic (szerb, 7.) 6:4, 6:4, 6:4

Alexander Zverev (német, 2.)-Arthur Fery (brit) 7:6 (7-0), 6:2, 6:4

Wimbledon, női döntő

Karolina Muchova (cseh, 10.)-Linda Noskova (cseh, 9.) szombat 17.00

Wimbledon, férfi döntő