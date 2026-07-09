Újvidéki győzelemmel kezdett a Ferencváros

A magyar kupagyőztes a norvég Kristoffer Zachariassen gyönyörű lövésével korán vezetést szerzett, azonban közvetlenül a szünet előtt a belga Toon Raemaekers öngóljával váratlanul egyenlített az újvidéki csapat, amelyben végigjátszotta a találkozót a magyar válogatott Szűcs Kornél. A meccset a tavaly nyáron éppen a Vojvodinától igazolt Bamidele Yusuf találata döntötte el a 86. percben, így Borbély Balázs, a bajnok Győrtől érkezett vezetőedző egygólos sikerrel mutatkozott be a fővárosiak kispadján.

A visszavágót egy hét múlva a Groupama Arénában rendezik 20.15-től. A párharc győztese a holland Twentével találkozik a második körben, míg a vesztes a Konferencia-ligába átkerülve a szintén holland Ajax Amsterdam ellen folytatja a nemzetközi szereplését.

Kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, de a Ferencváros a meccs első kaput eltaláló lövéséből vezetést szerzett, Zachariassen tekert tökéletesen a jobb felső sarokba 16 méterről. A bekapott gól visszavetette a szerb bajnokság ezüstérmesét, mert bár mezőnyben továbbra is egyenlő mértékben birtokolták a labdát a felek, de egyértelműen a Ferencváros akarata érvényesült. A magyar kupagyőztesnek volt is néhány ígéretes támadása, ebből egy zárult komoly helyzettel, akkor Lisztes fejelt a kapu fölé. A Ferencváros számára hidegzuhanyt jelentett, hogy az újvidéki rivális közvetlenül a szünet előtt úgy egyenlített, hogy az egész első félidőben nem adott munkát Dibusznak: Lisztes labdavesztését követően egy jobbról érkező beadást Mitrovic visszafejelt középre, ahol Raemaekersről a kapuba pattant a labda.

Vojvodina (szerb)-Ferencvárosi TC 1-2 (1-1) Újvidék, v.: Vernice (francia)

gólszerzők: Raemaekers (45., öngól), illetve Zachariassen (8.), Yusuf (86.)

sárga lap: Petrovic (59.), illetve Yusuf (67.), Joseph (71.)

Hatalmas szerb helyzettel indult a második játékrész, Mitrovic lövését még bravúrral védte Dibuszt, a kipattanót pedig Mulahusejnovic a jobb kapufára bombázta. Az ellenfél kimaradt lehetősége ébresztőleg hatott a Ferencvárosra, amely támadásban jobbnak tűnt a Lisztes helyére érkezett Joseph révén, de a Haiti válogatottjával a világbajnokságon is szerepelt támadó passzát követően Zachariassen lövését bravúrral hárította a Vojvodina kapusa. Az FTC fölénye egyes periódusokban nyomasztóvá vált, de az utolsó kulcspasszok nem sikerültek, illetve néhány lövést a hazai védők blokkoltak. A Vojvodinának sokszor még az is gondot okozott, hogy átlépje a félpályát, ennek ellenére közelebb járt a gólhoz, mert egy bal oldali beadást követően Vukanovic öt méterről a jobb kapufát találta el. A hajrában aztán góllá érett a zöld-fehérek fölénye, ugyanis Keita remek kiugratása után Yusuf egy csellel elfektette Szűcsöt, majd hajszálpontosan a bal alsó sarokba csavart. A hosszabbításban ugyan támadott az egyenlítésért a szerb gárda, de a Ferencváros megőrizte minimális előnyét a visszavágóra.