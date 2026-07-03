Koronával üzent a Pro Recco: „Zalanking is back”

Az olasz klub pénteken a közösségi oldalán posztolt képpel jelentette be a magyar pólós visszatérését: a monogramjával ellátott koronát viselő Zalánki-fej felett – amelyen csak szemétől felfelé látszik a játékos – a „Zalanking is back” felirat látható.

A 31 éves Zalánki 2021 és 2024 között szerepelt már a Pro Reccóban, míg az elmúlt két idényben a görög Olimpiakoszban légióskodott, és két héttel ezelőtt jelentette be távozását. A sajtóhírek már akkor arról szóltak, hogy visszatér az olasz klubhoz, amellyel kétszer nyert bajnokságot és Bajnokok Ligáját is.

Zalánki tagja a magyar válogatott keretének – a párizsi olimpiát követően először –, amely a hétvégén házigazdaként játszik majd a Hajós Alfréd Sportuszodában az OTP Kupán. A tornán pénteken (ma) Hollandiával, szombaton Szerbiával, a vasárnapi zárófordulóban Georgiával mérkőzik meg Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese.