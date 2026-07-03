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Zalánki Gergõ a férfi vízilabdatorna 5-8- helyéért játszott Magyarország - Szerbia mérkõzésen a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 15-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Koronával üzent a Pro Recco: „Zalanking is back”

Infostart / MTI

Zalánki Gergő világ- és Európa-bajnok vízilabdázó ismét az olasz Pro Recco játékosa lesz.

Az olasz klub pénteken a közösségi oldalán posztolt képpel jelentette be a magyar pólós visszatérését: a monogramjával ellátott koronát viselő Zalánki-fej felett – amelyen csak szemétől felfelé látszik a játékos – a „Zalanking is back” felirat látható.

A 31 éves Zalánki 2021 és 2024 között szerepelt már a Pro Reccóban, míg az elmúlt két idényben a görög Olimpiakoszban légióskodott, és két héttel ezelőtt jelentette be távozását. A sajtóhírek már akkor arról szóltak, hogy visszatér az olasz klubhoz, amellyel kétszer nyert bajnokságot és Bajnokok Ligáját is.

Zalánki tagja a magyar válogatott keretének – a párizsi olimpiát követően először –, amely a hétvégén házigazdaként játszik majd a Hajós Alfréd Sportuszodában az OTP Kupán. A tornán pénteken (ma) Hollandiával, szombaton Szerbiával, a vasárnapi zárófordulóban Georgiával mérkőzik meg Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese.

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