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Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke beszédet mond a fedettpályás atlétikai országos bajnokság megnyitóján a nyíregyházi atlétikai centrumban 2026. február 28-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Gyulai Miklós: ha vannak ellenem bizonyítékok, akkor álljanak elő velük

Infostart / InfoRádió

Hőzöngés és lázongás kezdődött a Magyar Atlétikai Szövetségen belül a párizsi olimpia után, és ezt főleg olyanok szították, akik korábban semmilyen problémát nem jeleztek, sőt élvezték a biztosított lehetőségeket – mondta a sportvezető, aki szeptember 1-jével távozik posztjáról. Úgy véli, a magyar atlétikában dolgozók a jelentős mennyiségű anyagi forrás birtokában elkényelmesedtek az elmúlt években. Kitért az őt ért támadásokra és arra is, mi lesz a sorsa a Gyulai Memorialnak, valamint a budapesti atlétikai világdöntőnek.

Gyulai Miklós kedden nyílt levélben közölte a nyilvánossággal, hogy szeptember 1-jei hatállyal lemond a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjáról. A sportvezető szerint teljes körű tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja kövesse a példáját, hogy ezzel megteremtsék a teljes körű tisztújítás lehetőségét a versenyszezon után. A nyílt levél teljes szövege a szövetség honlapján olvasható.

A leköszönő elnök bejelentését követően az InfoRádió kérdéseire is válaszolt. Gyulai Miklós már a 2024-es párizsi olimpia után eldöntötte, hogy a mostani lesz az utolsó vezetői ciklusa. A Magyar Atlétikai Szövetséget 2009 óta vezeti. Mint fogalmazott, a párizsi ötkarikás játékokat követő első küldöttgyűlésen „valami oknál fogva elindult egyfajta hőzöngés, lázongás”, amit körön belül olyanok szítottak, akiknek addig „az égvilágon semmi problémájuk és bajuk nem volt”, sőt az elnök megítélése szerint a leginkább élvezték a biztosított lehetőségeket.

Gyulai Miklós azt is mondta, hogy a magyar atlétikában dolgozók elkényelmesedtek az elmúlt több mint tíz évben. „Azt gondolták, pénz van dögivel, jön is majd. Úgyis megkapjuk, mert nekünk ez jár, de közben a teljesítmény, illetve az a szándék, hogy egy kicsit képezzük magunkat, fejlődjünk és előrébb lépjünk, az elmaradni látszott. Ebben én nem akartam partner lenni.

Ha mindezt előre tudom, nem biztos, hogy ennek nekiindultam volna. Akkor lehet, hogy 2024 szeptemberében másképp döntöttem volna”

– tette hozzá a leköszönő elnök.

A sportvezető szerint az áprilisi országgyűlési választások óta mindenféle jelzővel illetik. Van viszont három gyermeke, akik előtt számot kell adnia arról, hogy igaz-e az, amiket a különböző internetes felületeken az apjukról írnak. „A legenyhébb kifejezés a különböző kommentszekciókban, hogy én egy utolsó gazember vagyok, aki ellopta az adófizetők pénzét. Ezeket lehet mondani, csak ezért aztán valakinek majd felelősséget is kell vállalni.

Mert ha ez így van, és vannak bizonyítékok, akkor álljanak elő velük”

– mondta Gyulai Miklós.

A bírálatokra reagálva arra is kitért, hogy nem a Magyar Atlétikai Szövetség szervezte a kiemelt, hazai rendezésű nemzetközi eseményeket, így a 2023-as budapesti világbajnokságot sem. Hangsúlyozta: teljesen átalakult a hazai sportesemény-szervezési struktúra, miután létrejött a Nemzeti Kommunikációs Hivatal és a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. Elmondása szerint a MASZ pénzt egészen biztosan nem kapott a szervezésre, és csak az volt a feladata, hogy sportszakmai szempontokat figyelembe véve tartsa a kapcsolatot az említett szervezetekkel.

A Magyar Atlétikai Szövetség távozó elnöke arról is beszélt, hogy mi lesz a sorsa az idei Gyulai Memorialnak és az első alkalommal megrendezendő budapesti atlétikai világdöntőnek. Először is köszönetet mondott Kálnoki Kis Attilának és az új sportállamtitkárságnak, amely amit csak lehet, megtesz annak érdekében, hogy az említett események zökkenőmentesen lebonyolódhassanak.

Úgy véli, „nincsenek könnyű helyzetben”, de hozzátette, hogy ez nem az ő hibájuk, egyszerűen „van egy rendszer, aminek a megoldása nem egyszerű”.

Mint mondta, elsősorban jogi platformokról van szó, ezért szerinte részletesebben ebbe nem is érdemes belemenni, azt viszont biztosan állította, hogy az eddigi, a Gyulai Memorialt és a világdöntőt érintő valamennyi párbeszéd, egyeztetés alapján a sportállamtitkárság a megoldásra törekszik, és azt gondolja, sikerrel is jár majd.

Gyulai Miklós szerint sokkal egészségesebb lenne, ha nem csupán az állami forrásokon múlna egy-egy sportág helyzete, hanem a piaci szereplőket is bevonnák, de arra is felhívta a figyelmet, hogy ehhez biztosítani kell az átmenetet a kormányváltás után.

A cikk Kalapos Mihály összefoglalója alapján készült.

A teljes interjút alább meghallgathatja.

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Gyulai Miklós: ha vannak ellenem bizonyítékok, akkor álljanak elő velük

Gyulai Miklós: ha vannak ellenem bizonyítékok, akkor álljanak elő velük
Hőzöngés és lázongás kezdődött a Magyar Atlétikai Szövetségen belül a párizsi olimpia után, és ezt főleg olyanok szították, akik korábban semmilyen problémát nem jeleztek, sőt élvezték a biztosított lehetőségeket – mondta a sportvezető, aki szeptember 1-jével távozik posztjáról. Úgy véli, a magyar atlétikában dolgozók a jelentős mennyiségű anyagi forrás birtokában elkényelmesedtek az elmúlt években. Kitért az őt ért támadásokra és arra is, mi lesz a sorsa a Gyulai Memorialnak, valamint a budapesti atlétikai világdöntőnek.
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