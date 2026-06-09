Kedd esti csata a kazahokkal

Először éppen 12 éve, akkor Pintér Attila szövetségi kapitány tanítványai könnyedén, 3-0-ra győztek a Puskás Stadionban. A második összecsapás viszont kellemetlen emlék, mert a belga Georges Leekens debütálása alkalmával a vendégek 3-2-re nyertek a Groupama Arénában, a magyarok pedig olyan gyenge teljesítményt nyújtottak, hogy a nézők egy része a 60. percben hazaindult.

A két csapat most először nem Budapesten játssza a közös mérkőzését, hanem Debrecenben.

A kedden 19 órakor kezdődő barátságos találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

A két csapat eddigi mérkőzései

2014.06.07., Budapest: Magyarország-Kazahsztán 3-0 (1-0) - barátságos, magyar gólszerzők: Priskin, Varga R., Konsztantyin (öngól).

2018.03.23., Budapest: Magyarország-Kazahsztán 2-3 (1-3) - barátságos, magyar gólszerzők: Szalai Á., Németh K.