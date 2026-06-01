Hogyan kaphat új lendületet a lakáspiac?

Több éve Európa-bajnok lakásáremelkedés tapasztalható Magyarországon, így volt ez a tavalyi évben is. Országosan 23 százalékot meghaladó lakásáremelkedés volt látható, és a főváros tekintetében is ez a helyzet – mondta el Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi stabilitási és jegybanki eszköztár igazgatóságának vezetője az InfoRádióban.

Kiemelte, hogy a tavalyi évben az állampapírpiaci kamatfizetés is mozgatta az áremelkedést, ahogy az Otthon Start program elindulása is. A tavalyi évben az elsőlakás-vásárlók piaci aránya a korábbi 25 százalékról az Otthon Start indulását követően 40 százalék fölé emelkedett.

Az elmúlt évek gazdaságpolitikájának és támogatási politikájának homlokterében mindig is a keresleti oldal támogatása volt 2015-től. Minden évben egy új, vagy módosított, általában családokhoz vagy gyermekvállaláshoz köthető támogatás jelent meg. Azonban ezek a programok idővel elinflálódtak – ismertette Nagy Tamás.

Hozzátette, hogy a régióban számos országban egyre inkább megjelennek a bérlakások, amelyek segíthetik a lakhatás diverzifikálását. Nem minden élethelyzetben a legjobb választás a saját otthon biztosítása, a bérlakások szabályozása viszont a hazai piacon nagyon alulfejlett.

Tavaly a hazai újlakásépítések száma mélypontra esett, 12 ezer új lakás épült összesen. Ennek a számnak akár a duplázódása is szükséges lehet, és egy 30 ezres, vagy azt meghaladó újlakás-építésben már helye lehet bérlakásépítéseknek is – magyarázta Nagy Tamás.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.