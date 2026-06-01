Infostart.hu
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
Egy új építésű lakóház, francia erkélyekkel, ajtókkal és ablakokkal.
Nyitókép: Unsplash

Hogyan kaphat új lendületet a lakáspiac?

Infostart / InfoRádió

Az MR Közösségi Lakásalap idén harmadik alkalommal rendezte meg a Lakhatási-szakmai Fórumot, amelynek célja, hogy válaszokat adjon a hazai lakhatási válság egyre égetőbb kérdéseire. Ennek részleteiről Nagy Tamást, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi stabilitási és jegybanki eszköztár igazgatóságának vezetőjét kérdeztük.

Több éve Európa-bajnok lakásáremelkedés tapasztalható Magyarországon, így volt ez a tavalyi évben is. Országosan 23 százalékot meghaladó lakásáremelkedés volt látható, és a főváros tekintetében is ez a helyzet – mondta el Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi stabilitási és jegybanki eszköztár igazgatóságának vezetője az InfoRádióban.

Kiemelte, hogy a tavalyi évben az állampapírpiaci kamatfizetés is mozgatta az áremelkedést, ahogy az Otthon Start program elindulása is. A tavalyi évben az elsőlakás-vásárlók piaci aránya a korábbi 25 százalékról az Otthon Start indulását követően 40 százalék fölé emelkedett.

Az elmúlt évek gazdaságpolitikájának és támogatási politikájának homlokterében mindig is a keresleti oldal támogatása volt 2015-től. Minden évben egy új, vagy módosított, általában családokhoz vagy gyermekvállaláshoz köthető támogatás jelent meg. Azonban ezek a programok idővel elinflálódtak – ismertette Nagy Tamás.

Hozzátette, hogy a régióban számos országban egyre inkább megjelennek a bérlakások, amelyek segíthetik a lakhatás diverzifikálását. Nem minden élethelyzetben a legjobb választás a saját otthon biztosítása, a bérlakások szabályozása viszont a hazai piacon nagyon alulfejlett.

Tavaly a hazai újlakásépítések száma mélypontra esett, 12 ezer új lakás épült összesen. Ennek a számnak akár a duplázódása is szükséges lehet, és egy 30 ezres, vagy azt meghaladó újlakás-építésben már helye lehet bérlakásépítéseknek is – magyarázta Nagy Tamás.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

lakáspiac

drágulás

nagy tamás

Többnyire pozitív hangulatban kezdődik június a fontosabb ázsiai tőzsdéken, a dél-koreai tőzsde történelmi csúcsra ment, az európai részvénypiacokon viszont a bizonytalanság érződik. Az amerikai-iráni konfliktusban nincs előrelépés, Donald Trump azt nyilatkozta, hogy neki nem sietős a megállapodás. Az olajár emelkedik is ma reggel, amiben az is szerepet játszik, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök utasítást adott a Hezbollah elleni libanoni hadműveletek kiterjesztésére, annak ellenére, hogy több mint hat hete tűzszünet van érvényben.

Továbbra is rendkívül nyereségesen működnek Jákob Zoltán érdekeltségei.

Iran and the US say they have carried out fresh strikes around the Strait of Hormuz, with Kuwait condemning "repeated" Iranian attacks.

