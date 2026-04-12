ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 12. vasárnap
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Schäfer András, az Union Berlin játékosa (b2) sárga lapot kap Sören Storks játékvezetõtõl a német elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Union Berlin-eintracht Frankfurt mérkõzésén Berlinben 2026. február 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Egy nő irányítja majd a magyar válogatott focistát

Infostart / MTI

Schäfer András csapata, az Union Berlin kinevezte Marie-Louise Etát, aki a német labdarúgó-bajnokság első női vezetőedzője lett.

A fővárosiak szombaton 3-1-re kikaptak Heidenheimben - magyar válogatott középpályást a 70. percben cserélték le -, majd este a klubvezetés közölte, hogy megválik Steffen Baumgart vezetőedzőtől. Az új tréner az eddig az U19-es csapatot felkészítő Eta lett, aki a szezon végéig szóló szerződést írt alá.

"A bajnokság második fele eddig csalódást okozott, a kedvezőnek tűnő helyezésünk ellenére a kiesés fenyeget bennünket, és sürgősen pontokra van szükségünk a bentmaradás biztosításához" - jelentette ki Horst Heldt ügyvezető. "A téli szünet óta 14 meccsből kettőt nyerünk meg, és az elmúlt hetek teljesítménye nem volt meggyőző. Ezért döntöttünk a váltás mellett."

Az 54 éves Baumgart tavaly januárban ült le a berliniek kispadjára, és a tabella 13. helyén végzett csapatával, januárban pedig a klub meghosszabbította a szerződését.

A 34 esztendős Eta a német férfi élvonal első női trénere lett, miután 2023 novembere és 2024 májusa között már dolgozott másodedzőként a férfi csapatnál. Az már biztos, hogy nyártól ő lesz az Union női együttesének a vezetőedzője, így mostani megbízatása csak addig szól. Játékosként három bajnoki címet és 2010-ben Bajnokok Ligáját nyert a Turbine Potsdam csapatával, mielőtt sérülések miatt 26 évesen visszavonult.

Az Union 29 forduló után a 11. helyen áll a tabellán.

Kezdőlap    Sport    Egy nő irányítja majd a magyar válogatott focistát

edző

schäfer andrás

union berlin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megérkezett a vasárnapi harmadik részvételi adat
ez sem semmi

Megérkezett a vasárnapi harmadik részvételi adat
A választásra jogosultak 37,98 százaléka, 2 858 892 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.
 

Donald Trump tanácsadója szerint a Fidesz jár jól a magas részvétellel

Donald Trump tanácsadója szerint a Fidesz jár jól a magas részvétellel

John McLaughlin, Donald Trump elnök stratégiai tanácsadója és közvélemény-kutatója szerint a vasárnapi választáson tapasztalt rendkívüli választói aktivitás a kormánypárt választási esélyeit erősíti.
 

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendeződhet a viszony Kína és Tajvan között

Rendeződhet a viszony Kína és Tajvan között

A kínai szárazföldi hatóságok tíz intézkedésből álló csomagot jelentettek be a Tajvani-szoroson átívelő kapcsolatok és együttműködés erősítésére – közölte vasárnap a Kínai Kommunista Párt (KKP) Központi Bizottságának tajvani ügyekért felelős hivatala.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Választás 2025: a fele már megvan, továbbra is elképesztő a részvétel

Választás 2025: a fele már megvan, továbbra is elképesztő a részvétel

A választópolgárok több mint fele élt a szavazati jogával 13 órági, ez magasan veri nem csak a 13-as, de még a 15 órás részvételi adatot is négy évvel ezelőttről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US failed to gain Iran's trust during talks, Tehran delegation leader says

US failed to gain Iran's trust during talks, Tehran delegation leader says

Parliament Speaker Ghalibaf says Iran raised "forward-looking initiatives" in Islamabad, but US Vice-President Vance says Tehran has not accepted Washington's terms.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 12. 12:34
Ahol a magyar versenysport elindult: Gerevich, Kárpáti, Tersztyánszky és a többiek – könyv a MAC 150 éves történelméről
2026. április 12. 07:36
Szoboszlaiéknak végre volt egy jó estéjük, és „magyar nap” is volt
×
×