ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.64
usd:
309.3
bux:
131460.2
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottságnak az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnöke az Európai Unió gazdasági és pénzügyminiszteri tanácsának, az Ecofinnek a videokonferencia keretében tartott ülése utáni sajtóértekezleten Brüsszelben 2020. december 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Stephanie Lecocq

Ukrán hitelprogram: megvan az egyetértési megállapodás

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság aláírta azt az egyetértési megállapodást, amely megnyitja az utat az Ukrajna támogatására szolgáló hitelprogram keretében nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás előtt – közölte az Európai Bizottság.

A tájékoztatás szerint a dokumentumot Valdis Dombrovskis gazdaságért és termelékenységért felelős uniós biztos írta alá a brüsszeli bizottság nevében, miután az európai uniós tagállamok május 18-án jóváhagyták a támogatási csomagot.

A memorandum ukrán fél részéről történő aláírása és ratifikációja után az Európai Bizottság megkezdheti a további eljárási lépéseket annak érdekében, hogy 2026 második negyedévében folyósíthassa az első, 3,2 milliárd eurós részletet, amennyiben Ukrajna teljesíti a kapcsolódó feltételeket.

A memorandum rögzíti a makroszintű pénzügyi támogatás fő elemeit, így a részletek várható összegét és a folyósítás feltételeit. Ezek között szerepel, hogy Ukrajnának továbbra is tiszteletben kell tartania a demokratikus intézményrendszert, a jogállamiságot – beleértve a korrupció elleni fellépést –, valamint az emberi jogokat.

A megállapodás meghatározza azokat a reformlépéseket is, amelyeket Ukrajnának teljesítenie kell az egyes részletek lehívása előtt. A feltételek három fő területre összpontosítanak: az állami bevételek növelésére, a közkiadások hatékonyságának javítására és az államháztartási irányítás megerősítésére.

Az első kifizetés feltételei között szerepel egyebek között a digitális platformokon szerzett jövedelmek adóztatásának előkészítése, az állami beruházások ágazati stratégiáinak kidolgozása, valamint az ukrán vámkódex módosítása.

Valdis Dombrovskis a közlemény szerint hangsúlyozta: az uniós támogatás hozzájárul Ukrajna gazdasági ellenálló képességének fokozásához, az állami bevételek növeléséhez és a korrupció elleni küzdelemhez, egyúttal ismét megerősíti az Európai Unió elkötelezettségét Ukrajna támogatása mellett.

A hitelmegállapodás értelmében Kijevnek csak akkor kell visszafizetnie az összeget, amikor a Oroszország kártérítést fizet az általa okozott pusztításért.

Kezdőlap    Külföld    Ukrán hitelprogram: megvan az egyetértési megállapodás

ukrajna

európai bizottság

hitel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata
Benyújtotta az első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt. A javaslat korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Emellett „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.
 

Itt a javaslat, felfüggesztenék a folyamatban lévő devizahiteles pereket

Öt országgyűlési vizsgálóbizottság lenne, nagy szigorral

Kármán András felmentette a NAV egyik elnökhelyettesét

Magyar Péter Gdanskból üzent

Magyar Péter „kívül akar maradni a lengyel belpolitikai vitákon”

A tervezettnél korábban tér haza Magyar Péter

Presser Gábor: a dalok élni akarnak

Presser Gábor: a dalok élni akarnak

Presser Gábor dalszerző, előadóművész 2027. január 8–17. között nagyszabású „Presser-Sorozat” koncertsorozatot ad a Budapest Kongresszusi Központban. A több mint 700 dalt számláló életműből merítve 3 különböző tematikájú előadást mutat be. Ennek kapcsán a beszélt arról, hogyan lettek múzsák azok az énekesnők, akiknek dalt írt, milyen volt velük együtt dolgozni, miért szeret zongorakísérő lenni, hogyan jutottak el oda, hogy nincs tovább LGT, milyen élete lehet a daloknak, illetve hogy áll a Munkakönyvvel.
VIDEÓ
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.21. csütörtök, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felpattantak a tőzsdék, beindultak a tech papírok az Nvidia jelentése előtt

Felpattantak a tőzsdék, beindultak a tech papírok az Nvidia jelentése előtt

Ma reggel esést láttunk az ázsiai piacokon, ezt követően pedig Európában is gyengébb hangulatban indult a nap, a déli órákra azonban megérkezett egy kisebb felpattanás, majd délutánra egyre nagyobb emelkedés alakult ki. Az amerikai tőzsdéken is jó a hangulat, különösen az elmúlt napokban gyengélkedő technológiai részvényeket veszik a befektetők. Piacmozgató események szempontjából az iráni eseményekre, illetve az esti piaczárást követően az Nvidia gyorsjelentésére ajánlott ma különösen figyelni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kongatják a vészharangot a döntéshozók: óriási készleteket építenek ki azokból a kincsekből, amik nélkül megbénulna a modern világ

Kongatják a vészharangot a döntéshozók: óriási készleteket építenek ki azokból a kincsekből, amik nélkül megbénulna a modern világ

Volfrámot, ritkaföldfémeket és galliumot is felhalmozna az EU a stratégiai tartalékokban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former Cuban president Raúl Castro indicted in US over 1996 fatal downing of two planes

Former Cuban president Raúl Castro indicted in US over 1996 fatal downing of two planes

It's the latest move in the Trump administration's pressure campaign against Cuba's communist government.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 20. 18:45
Magyar Péter Gdanskból üzent
2026. május 20. 18:08
Nemzetközi körözés alatt álló üzletember perelte be Zelenszkijt
×
×