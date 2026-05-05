2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Pep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője a labdarúgó Európai Szuperkupa Manchester City - Sevilla mérkőzésén a pireuszi Karaiszkakisz Stadionban 2023. augusztus 16-án.
Nyitókép: MTI/AP/Thanászisz Sztavrakisz

Ilyen sem volt még: Doku Donnarumma mellől lőtte az egyenlítő gólt

Infostart

Három pontért ment, egyet is alig szerzett a Manchester City az Everton új otthonában a Premier League hétfő esti mérkőzésén. Pep Guardiola menedzser kínjában viccelt, azt mondta, egy pont még mindig jobb, mint egy sem. Ám a BBC azt feszegeti: a bajnoki remények elúsztak a kaotikusnak minősített 13 percben?

A City jól kezdett, az idénybeli egyik legjobb mérkőzését játszó Jeremy Doku látványos lövésével vezetéshez jutott az első félidőben, uralta a játékot. Ám a második félidő derekától 13 perc alatt minden a feje tetejére állt.

A 68. percben az éppen csak beállt Thierno Barry kiegyenlített, majd Jake O’Brien, végül megint Barry szerzett gólt. A 81. percben kétgólos hátrányba került a City. Erling Haaland két perccel később szépített, de utána egyre fogyott az idő.

Az eredetileg hatpercesnek jelzett hosszabbítás nyolcadik percében viszont jött megint Doku, aki a tizenhatoson kívülről, jobbal, a hosszú sarokba csavarta a labdát. Jellemző az elszántságra: a lövés pillanatában a hozzá legközelebb helyezkedő csapattársa a kapus, Gianluigi Donnarumma volt…

2012 márciusa óta először fordult elő, hogy a Manchester City megúszta a vereséget egy Premier League-mérkőzésen, annak ellenére, hogy a 82. percben kétgólos hátrányban volt. Ugyanakkor az is tény, hogy az angol élvonalban tavasszal egyetlen csapat sem veszített több pontot nyerő (vezető) állásból, mint éppen a City.

Mindazonáltal Guardiolának abban igaza van, hogy az egy pont több mint semmi. Az Arsenal előnye most öt pont, a londoni csapatnak még három, a Citynek négy bajnokija van hátra. Ha Mikel Arteta csapata nyer a West Ham United, a Burnley és a Crystal Palace ellen, akkor megnyeri a bajnoki címet, függetlenül a rivális eredményétől.

A Burnley már biztos kieső, az Emiratesben nem lehet gond az Arsenalnak. A Crystal Palace a 15. helyen áll, a West Ham United a 18., de talán a legveszélyesebb ellenfél, tekintve, hogy van tétje a számára is a meccsnek, menekül a kiesés elől.

A Man City a Brentforddal és szintén a Palace-szal játszik, s még két, a BL-indulásért harcoló csapat, az Aston Villa és a Bournemouth ellen játszik. Nem könnyű út…

Megválasztották az új MTA-elnököt

A 63 éves Széchenyi-díjas geológust, Pósfai Mihályt választotta az MTA elnökévé a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése. Pósfai Mihály szerda este 6 órakor az InfoRádió Aréna című műsorának vendége lesz.
