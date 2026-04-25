ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.43
usd:
311.85
bux:
133872.25
2026. április 25. szombat Márk
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Woman feet on bycikle pedal in sunset light
Nyitókép: Solovyova/Getty Images

Megrázó fejlemény a bukás után: hiába küzdöttek az életéért, meghalt a sportoló

Infostart / MTI

Versenybaleset következtében, 30 éves korában elhunyt a kolumbiaiak kerékpárosa, Cristian Camilo Munoz.

Tadej Pogacar korábbi csapattársa szombaton, egy franciaországi versenyen bukott. Istállója, a Nu Colombia közlése szerint Munozt a baleset után először térdsérülés miatt kezelték és az észak-spanyolországi Oviedo kórházába szállították. Ott egy nehezen kontrollálható fertőzést fedeztek fel nála és az orvosi ellátás ellenére az állapota romlott, majd a szövődmények végül a halálához vezettek.

Munoz 2024 óta volt ennek a csapatnak a tagja, 2019 és 2021 között Pogacar klubját, az UAE-t erősítette. Legjobb eredményeit egy kolumbiai utánpótlásversenyen aratott szakaszgyőzelmek jelentették.

A Nu Colombia a kerekes halálának hírére visszalépett a jelenleg zajló asztúriai körversenytől.

Kezdőlap    Sport    Megrázó fejlemény a bukás után: hiába küzdöttek az életéért, meghalt a sportoló

kerékpár

kerékpáros

halálhír

fertőzés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így reagált Orbán Anita, hogy ő lesz Magyar Péter helyettese is

Óriási megtiszteltetés és hatalmas felelősség számomra, hogy külügyminiszteri feladataim mellett a Tisza-kormány miniszterelnök-helyetteseként is szolgálhatom Magyarországot – írta Orbán Anita a közösségi oldalán, miután Magyar Péter bejelentette helyettesét.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Papp Zsolt György
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb nagyszabású orosz csapás Ukajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Újabb nagyszabású támadást indított Oroszország Ukrajna ellen, több várost is rakétákkal és drónokkal lőttek az éjszaka folyamán. A csapások több helyen lakóépületeket és infrastruktúrát értek, legalább 14 ember megsérült, és attól tartanak, hogy a romok alatt még további áldozatok lehetnek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor van anyák napja 2026-ban? Az ünnep eredete, anyák napi versek, köszöntő - Mit ünneplünk anyák napján?

Honnan ered az anyák napja, és miért ünnepeljük máskor, mint külföldön? Tudd meg a pontos 2026-os dátumot, és válogass válogatott verseink és ajándékötleteink közül!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Armed groups launch coordinated attacks across Mali

Witnesses hear explosions and sustained gunfire near a military base outside the capital as clashes are reported several other regions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 25. 13:02
Magabiztosan: újabb magyar arany Ibizán
2026. április 25. 10:50
Megvannak az egyéni győztesek az ultrabalatonon
×
×