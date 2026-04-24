Michelisz Norbert újra megcélozza a bajnoki címet a TCR-ben

Michelisz Norbert a TCR World Tour 2026-os szezonjában is a BRC Hyundai N Squadra Corse színeiben versenyez. A sorozatban 2023-ban és 2024-ben bajnoki címet szerző, az előző idényt pedig a nyolcadik helyen záró magyar autóversenyző csapattársa a spanyol Mikel Azcona lesz. A 8 állomásból és összesen 20 futamból álló szezon első versenyhétvégéjét május 8. és 10. között az olaszországi Misanóban rendezik, novemberben pedig Makaóban zárul az idény.

Michelisz Norbert az InfoRádióban azt mondta, megszokott csapattal és megszokott csapattárssal vág neki az új idénynek, melynek kezdetét már nagyon várja. Jó formában érzi magát és nagyon bizakodik, most is ugyanannyira motivált, mint a korábbi években, amelyek során bőven volt része sikerekben.

A felkészülése viszont más volt, mint tavaly vagy tavalyelőtt. A Hyundainál annyiban fog változni a felállás, hogy idén már nem három, hanem csak két autót indít a TCR-ben. Csapattársával, Mikel Azconával kapcsolatban kiemelte, hogy egy nagyon rutinos versenyző, aki 2022-ben megnyerte a bajnokságot összetettben a TCR elődjében.

Lesz egy új kínai versenyhelyszín is, és egyébként négy-négy európai és ázsiai állomás került be a versenynaptárba.

Michelisz Norbert számára az idénynyitónak otthont adó Misano is új helyszín lesz, úgyhogy összességében több felkészülést igényel ez a szezon.

A háromszoros túraautó világkupa-győztes ugyanakkor februárban már részt vett egy teszten Misanóban, az új kínai versenypálya viszont még ismeretlen számára. Mint fogalmazott, a szokásosnál többet készültek, összesen öt pályatesztet iktattak be a szezon előtti programba. Bevallotta, hogy bizonyos területeken történtek olyan apró újdonságok, változások, nem várt szituációk, amelyekre előzetesen nem számítottak. Bár a Hyundai Elantra már a hatodik évét kezdi meg a sorozatban, az a furcsa helyzet állt elő, hogy a fejlesztések terén előrébb tudtak lépni, ami mindenképpen pozitívum, bár meglepetésként hatott. Michelisz Norbert szerint ezek inkább apró fejlesztések, javítások az autón, de elképzelhető, hogy ezek is sokat számítanak majd a versenyeken.

„Olyan területen javítottunk az autón, amit nem vártunk. Érzésem szerint ez azt fogja jelenteni, hogy sokkal versenyképesebbek leszünk, mint tavaly”

– jegyezte meg az autóversenyző.

Michelisz Norbert az előző idényt összetettben a nyolcadik helyen zárta a TCR World Tour sorozatban. Visszaemlékezve a 2025-ös évre, azt gondolja, nagyon sokat tanult. Két nagyon erős szezon és két bajnoki cím után „kettőt hátra lépve” versenyzett tavaly, bár saját bevallása szerint 2025-nek is úgy indult neki, hogy meg akarja nyerni a bajnokságot. Aztán az első versenyhétvégén, Mexikóban a Forma–1-es versenypályán nem sikerült jól a szezonkezdet. Ráadásul az egy három futamos hétvége volt, Michelisz Norbert pedig egyik versenyen sem került be az első tízbe.

A Hyundai már rögtön az első tavalyi versenyhétvége után hatalmas hátrányba került a bajnoki címért vívott küzdelemben, és a szezon további részében már nem is tudták ledolgozni. Michelisz Norbert összességében nem tartja rossznak az előző szezonját, voltak futamgyőzelmei is, de mivel „bal lábbal” indították az idényt, és mivel nagyon rövid a versenyszezon és rendkívül szoros a küzdelem a pilóták között, az a rossz szereplés nem fért bele a végelszámolásnál.

Idei kilátások, célok

Mindezekből tanulva, Michelisz Norbert bízik benne, hogy idén már jól sikerül majd nyitni a szezont. Azt gondolja, az előző idényhez képest a szezon elején, illetve az első versenyhétvégén mutatott formájukon kell javítani.

Mivel a szezonnyitó helyszínén, Misanóban készültek a korábbi hetekben, nagyon reméli, hogy ki tudják javítani a tavalyi „ballépést és gyenge szezonkezdetet”.

Ami a TCR mezőnyét illeti, csatlakozik egy új gyártó, ami a kínai Geely lesz. Michelisz Norbert szerint várhatóan „üde színfoltja lesz” az idei bajnokságnak az új csapat, és a versenyzőik is kiválóak. A Geely színeiben versenyez 2026-tól a háromszoros világkupa-győztes francia Yann Ehrlacher, a túraautó világbajnok svéd Thed Björk, a korábbi kínai Forma–1-es tesztpilóta Ma Qinghua és az uruguayi Santiago Urrutia. Michelisz Norberték úgy értesültek, hogy a Honda is nagyon erős felállással várja a versenyeket, köztük az argentin Esteban Guerrierivel.

A Cupra is csatlakozni fog a TCR mezőnyéhez, és vélhetően sikerre éhesek lesznek. Michelisz Norbert „öldöklő küzdelemre” számít, és ez így volt az előző szezonokban is. Azt gondolja, ehhez nagymértékben hozzájárult a fordított rajtrács és az esélykiegyenlítő rendszer (Balance of Permance) bevezetése. Ezeknek a következményeként gyakorlatilag versenyhétvégéről versenyhétvégére változik az erősorrend, és mindig nagyon kicsik a különbségek a versenyzők között. Éppen ezért a háromszoros túraautó világkupa-győztes szerint mindenképpen kiegyensúlyozott és taktikus versenyzésre lesz szükség idén is, hogyha valaki a végelszámolásnál ott szeretne lenni a bajnoki címért való küzdelemben. Márpedig Michelisz Norbertnek ez a célja 2026-ban is.

A cikk alapjául szolgáló interjút Domanits András készítette.