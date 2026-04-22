Itt a végső roham a vb-jegyekért

A szurkolók közép-európai idő szerint 17 órától vásárolhatnak a FIFA honlapján az 1., 2. és 3. kategóriájú belépőkből, a torna mind a 104 mérkőzésére.

Az időszak elején az említett kategóriák mellett az első soros ülőhelyekre is lehet jegyet venni. A most kezdődő periódus már az utolsó jegyértékesítési szakasz része, amely a torna végéig tart. Az újonnan elérhető belépők mellett a korábban megmaradt jegyeket is meg lehet vásárolni a július 19-én esedékes döntőig.

Előzetesen a FIFA már ötmillió jegyet értékesített a világbajnokságra, amelyre december óta lehet belépőkhöz jutni.