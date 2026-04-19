Ifj. Foltán László: a kenusoknál a maximális kvótaszerzés a cél Los Angelesre

Abban az edzőtáborban gyakorolhatott a magyar válogatott Los Angeles-ben, ahol az olimpia előtt is készül majd. A három és fél hetes gyakorlás megfelelő körülmények zajlott. „Los Angeles-ben 9 órás az eltolódás a magyar időzónához képest, ezért is volt fontos tapasztalatot szerezni” – ismertette az InfoRádióban a magyar kenuválogatott szövetségi kapitánya. Ifj. Foltán László aggódott az óceán közelsége és a szél miatt, ráadásul még Kaliforniában a tavaszi időszak előtt jártak.

„Egy-két esős napot leszámítva jól tudtak edzeni a lányok és a fiúk. Fel tudtuk mérni azt is, hogy milyen lesz az olimpia előtti időszak, mert az elit edzőtábor komplexumban más evezősök is készültek, a vízfelület is terhelt volt, de a mintegy hat kilométernyi pályán eloszlottak a versenyzők” – számolt be a kinti élményekről.

A szövetségi kapitány szerint

10-12 magyar kenus esélyes arra reálisan, hogy harcoljon a Los Angeles-i kvótákért az olimpiai ciklus feléhez közeledve, de a játékokra 3-3 versenyző tud kijutni.

„Az a célunk, hogy a maximális kvótaszámot megszerezzük. Az új kvalifikációs rendszernek köszönhetően könnyebb dolgunk lesz, mint korábban, de a minél nagyobb háttérbázisra törekszünk a magyar kenusoknak és kajakosoknak. A második vonalban rengeteg U23-as versenyző található a felnőtt válogatottban. Jól kell szerepelnünk a világbajnokságon olyan számokban is, amik nem számítanak be a kvótáért folytatott pontrendszerbe” – hívta fel a figyelmet a kenuválogatott szövetségi kapitánya.

„2026 minimális cél, hogy megőrizzük a tavalyi eredményességünket, de volt versenyzőként és jelenlegi vezetőként azt remélem, hogy előrébb tudtunk lépni. A téli tesztekből, felmérésekből, az edzőtáborok után reális cél lehet, hogy még jobb eredményeink legyenek nemzetközi szinten az előző évekhez mérten” – árulta el Ifjabb Foltán László.