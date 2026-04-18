Kiderült, mi a két legnagyobb gyári F1-es csapat Achilles-sarka

A csapatok már tárgyaltak is arról, hogy az energiamenedzselés sokkal kiegyensúlyozottabb legyen, és ne legyenek ekkora eltérések. Ismert, az MGU-H hőenergia-tároló és -visszanyerő egységek eltörlését és az elektromos teljesítmény közel 50 százalékra növelését megkövetelő drasztikus szabályváltozás 2026-ban komoly energiaforrás-kezelési és vezethetőségi problémákat okozott a csapatoknak.

Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője szerint bármi is lett a megegyezés, nem valószínű, hogy az év végéig hatalmas változások történnek. Szoftveresen nyilván tudják állítani ezt-azt, de maradni fognak ezek a sajátosságok, az időmérőknél mindenképp.

A Mercedest és a Ferrarit összehasonlítva látható, hogy mi a két legnagyobb gyári csapat Achilles-sarka. A Ferrarinak arra kell koncentrálnia, hogy „ne csak a rajtoknál legyenek huszárok”, hanem a teljes versenytávban tudjanak teljesíteni. Ez viszont szembemegy azzal a filozófiával, amelyre a motorjukat építették. Nekik komolyabban bele kellene nyúlniuk a motorjukba ahhoz, hogy fel tudják venni a versenyt a Mercedessel – ismertette a főszerkesztő.

A Mercedesnek pedig éppen a rajtnál kell jobban összeszednie magát, illetve némileg a versenyzőknek is magukra kellene találniuk. Vámosi Péter szerint hogy Kimi Antonelli már például elismerte, hogy legutóbb „nem sikerült neki a legjobban” a futam. Nekik tehát gyakorolni kell a rajtot, illetve szoftveresen is állítani kell a rendszereket.

A Red Bullnál mindeközben „jobban kezdett égni a ház a kelleténél”: ők örülnek, ha megbízhatóan, üzembiztosan lehoznak mindkét versenyzővel egy-egy versenyt, ez az eddigi futamok alatt nem mindig sikerült nekik. Ugyanakkor évek óta látható folyamat, hogy folyamatosan veszítik el a legjobb szakembereiket. Már most tudható például, hogy Verstappen főmérnöke átigazol a McLaren-hez 2028-ra, és Hannah Schmitz, a „stratégia királynője”, a csapat versenystratégiai vezetője is, úgy tűnik, hogy a konkurenciához fog igazolni – mondta el a főszerkesztő.

„A sikercsapat elemeire esett, úgyhogy nem kérdés, hogy jövőre Max Verstappennek vagy új Formula-1-es csapat után kell néznie, vagy pedig egy évet kihagy, bár ez engem meglepne. Vagy tényleg elmegy, most úgy tűnik, nagyon beleszeretett a GT autóversenyzésbe” – tette hozzá Vámosi Péter.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.