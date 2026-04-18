2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
NORTHAMPTON, ENGLAND - JULY 03: Zhou Guanyu of China driving the (24) Alfa Romeo F1 C42 Ferrari makes contact and crashes with George Russell of Great Britain driving the (63) Mercedes AMG Petronas F1 Team W13 at the start of the F1 Grand Prix of Great Britain at Silverstone on July 03, 2022 in Northampton, England. (Photo by Joe Portlock - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)
Nyitókép: Joe Portlock - Formula 1/Formula 1/Getty Images

Kiderült, mi a két legnagyobb gyári F1-es csapat Achilles-sarka

Infostart / InfoRádió

Jól jött, hogy két verseny most kimaradt, és van egy hónapja felkészülni mindenkinek, hogy jobb legyen a folytatás Miamiban.

A csapatok már tárgyaltak is arról, hogy az energiamenedzselés sokkal kiegyensúlyozottabb legyen, és ne legyenek ekkora eltérések. Ismert, az MGU-H hőenergia-tároló és -visszanyerő egységek eltörlését és az elektromos teljesítmény közel 50 százalékra növelését megkövetelő drasztikus szabályváltozás 2026-ban komoly energiaforrás-kezelési és vezethetőségi problémákat okozott a csapatoknak.

Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője szerint bármi is lett a megegyezés, nem valószínű, hogy az év végéig hatalmas változások történnek. Szoftveresen nyilván tudják állítani ezt-azt, de maradni fognak ezek a sajátosságok, az időmérőknél mindenképp.

A Mercedest és a Ferrarit összehasonlítva látható, hogy mi a két legnagyobb gyári csapat Achilles-sarka. A Ferrarinak arra kell koncentrálnia, hogy „ne csak a rajtoknál legyenek huszárok”, hanem a teljes versenytávban tudjanak teljesíteni. Ez viszont szembemegy azzal a filozófiával, amelyre a motorjukat építették. Nekik komolyabban bele kellene nyúlniuk a motorjukba ahhoz, hogy fel tudják venni a versenyt a Mercedessel – ismertette a főszerkesztő.

A Mercedesnek pedig éppen a rajtnál kell jobban összeszednie magát, illetve némileg a versenyzőknek is magukra kellene találniuk. Vámosi Péter szerint hogy Kimi Antonelli már például elismerte, hogy legutóbb „nem sikerült neki a legjobban” a futam. Nekik tehát gyakorolni kell a rajtot, illetve szoftveresen is állítani kell a rendszereket.

A Red Bullnál mindeközben „jobban kezdett égni a ház a kelleténél”: ők örülnek, ha megbízhatóan, üzembiztosan lehoznak mindkét versenyzővel egy-egy versenyt, ez az eddigi futamok alatt nem mindig sikerült nekik. Ugyanakkor évek óta látható folyamat, hogy folyamatosan veszítik el a legjobb szakembereiket. Már most tudható például, hogy Verstappen főmérnöke átigazol a McLaren-hez 2028-ra, és Hannah Schmitz, a „stratégia királynője”, a csapat versenystratégiai vezetője is, úgy tűnik, hogy a konkurenciához fog igazolni – mondta el a főszerkesztő.

„A sikercsapat elemeire esett, úgyhogy nem kérdés, hogy jövőre Max Verstappennek vagy új Formula-1-es csapat után kell néznie, vagy pedig egy évet kihagy, bár ez engem meglepne. Vagy tényleg elmegy, most úgy tűnik, nagyon beleszeretett a GT autóversenyzésbe” – tette hozzá Vámosi Péter.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.

Sok esetben kizárólag anyagi megfontolásból és a szabályozási környezet ismerete nélkül indul el a szervezés – mondta az InfoRádióban a Táborfigyelő.hu és a Táborminősítő.hu vezetője. Tóth Béla szerint a szülők felelőssége is kulcsfontosságú, ezért táborválasztásnál azt javasolja az érintetteknek, hogy minden esetben győződjenek meg arról, hogy a szervező legálisan működik-e és biztosítottak-e a gyermekek biztonságos elhelyezésének feltételei.
Szombat estig zajlik az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak összeszámolása. Elvileg ezen a napon végeredmény lesz, de jogerőre csak később emelkedik.
 

Szombaton az északias szél főként az ország keleti harmadán lesz élénk, míg vasárnap átmenetileg déliesre, majd a front mögött északnyugatira fordul az áramlás, melyet csapadékgócok környezetében erős széllökések is kísérhetnek - jelentette HungaroMet Nonprofit Zrt. Mint írják, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 20 és 24 fok között várható.

Egy magyar munkavállaló óránként átlagosan 54 dollárnyi gazdasági értéket termel, ami jócskán elmarad még a 71 dolláros OECD-átlagtól is.

The UK's maritime security authority says the incidents took place off the coast of Oman, as Tehran says it closed the waterway in response to the continued US blockade of Iranian ports.

