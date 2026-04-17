2026. április 17. péntek Rudolf
Handball ball on field
Nyitókép: Anchiy/Getty Images

Két magyar válogatott kézilabdázó is Wetzlarba igazolhat

Infostart / MTI

Bartucz László és Pergel Andrej is a német HSG Wetzlar csapatához igazolhat idén nyáron.

A spanyol mibalonmano.com szakportál cikke szerint a német MT Melsugen kapusának és a spanyol CB Ciudad de Logrono balátlövőjének átigazolása is szinte biztosra vehető. Egyedül azon múlik, hogy a HSG Wetzlar bennmarad-e a Bundesligában, ugyanis hat fordulóval az idény vége előtt az utolsó előtti (17.) helyen áll a tabellán, de hátránya csupán egy pont a 16. helyen álló GWD Mindennel szemben.

A Melsungen montenegrói kapusa, Nebojsa Simic felépült súlyos térdsérüléséből, ezért Bartucz nagyon kevés lehetőséget kap, és március közepén hivatalossá vált, hogy egy idény után távozik a klubtól. Őt tavaly Michael Allendorf szerződtette a német élvonalbeli klubtól, aki azonban októberben távozott, és immár a HSG Wetzlar sportigazgatójaként tevékenykedik.

A zentai születésű, junior világbajnoki ezüstérmes Pergel Andrej korábban a Veszprém és a Tatabánya játékosa volt, majd 2024 nyarán igazolt Logronóba, ahol Miguel Ángel Velasco Encinas, a magyar válogatott másodedzője a csapat vezetőedzője.

Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről

Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről
A jelenleg hatályos törvények szabályozzák, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek a rendvédelmi szerveknek védelmet kell biztosítaniuk, a miniszterelnök is kiemelt védelmet kell hogy kapjon – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök azt mondta, nem kér rendőri védelmet.
 

Magyar Péter még egy ideig nem szólalhat fel az Európai Parlamentben

Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
Erzsébetváros is beáll a sorba: nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást

Erzsébetváros is beáll a sorba: nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást

Függesszék fel a szolidaritási hozzájárulás beszedését az új kormány megalakulásáig – kérte Facebook-oldalán Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester. Ezzel a budapesti kerület beállt azoknak a településeknek a sorába, akik nem hajlandók befizetni a terhet az államkasszába.

Történelmi mélyponton az alkoholfogyasztás az Egyesült Államokban: kevesen gondolták volna, de Trump is vastagon benne van

Történelmi mélyponton az alkoholfogyasztás az Egyesült Államokban: kevesen gondolták volna, de Trump is vastagon benne van

A gazdasági nehézségek, a vámháborúk, a szigorodó bevándorláspolitika és az általános bizonytalanság egyaránt visszafogja az alkoholfogyasztást az Egyesült Államokban.

Iran says Strait of Hormuz is 'open' as Trump says US blockade will continue until deal reached

Iran says Strait of Hormuz is 'open' as Trump says US blockade will continue until deal reached

Oil prices drop after Iran's announcement. Meanwhile, the US president says on social media that Israel is "prohibited" from "bombing Lebanon".

2026. április 17. 19:17
Csányi Sándor: nem érdeke senkinek, hogy a magyar foci elsorvadjon
2026. április 17. 17:41
Hamarosan megindulhat a verseny az NB I közvetítési jogaiért
