Vb 2026 – érdekes oddsok az egyik amerikai fogadóirodánál

A BetMGM két hónappal a rajt előtt 4,5-szeres pénzt fizet az Európa-bajnok sikere esetén a rá fogadónak.

A spanyolok után a legutóbbi két vb-n döntős franciák (5,5x), majd a legutóbbi két Eb-n finalista angolok (6,5x) következnek, megelőzve a brazilokat és a címvédő argentinokat (8x), valamint a Nemzetek Ligájában címvédő portugálokat (10x).

A legnagyobb pénzt Haiti vagy Curacao esetleges végső győzelme éri, amiért 2500-szoros nyeremény járna.

Az első, 48 csapatos vb-t az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik június 11. és július 19. között, a válogatottak összesen 104 mérkőzést játszanak majd. Az M4 Sport élőben közvetíti a torna összes találkozóját.