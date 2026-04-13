2026. április 14. kedd Tibor
Munkások dolgoznak a mexikóvárosi Azték Stadion (hivatalos nevén Banorte Stadion) területén 2026. március 27-én. A létesítmény lesz a helyszíne a 2026-os labdarúgó-vb Mexikó-Dél-afrikai Köztársaság nyitómérkõzésének június 11-én. Az Azték Stadion 2025. márciusában vette fel a Banorte Stadion nevet egy nagyszabású szponzori megállapodás keretében, amely a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra való felújításokat finanszírozza. A mexikói Banorte bank 2,1 milliárd peso (kb. 105 millió dollár) kölcsönt nyújtott a tervek szerint közel 90 ezer nézõ befogadására alkalmas stadion modernizációs munkálatainak befejezéséhez.
Nyitókép: Mario Guzmán

Vb 2026 – érdekes oddsok az egyik amerikai fogadóirodánál

Infostart / MTI

Az egyik nagy amerikai fogadóirodánál a spanyol labdarúgó-válogatott a legesélyesebb arra, hogy megnyerje a nyári világbajokságot.

A BetMGM két hónappal a rajt előtt 4,5-szeres pénzt fizet az Európa-bajnok sikere esetén a rá fogadónak.

A spanyolok után a legutóbbi két vb-n döntős franciák (5,5x), majd a legutóbbi két Eb-n finalista angolok (6,5x) következnek, megelőzve a brazilokat és a címvédő argentinokat (8x), valamint a Nemzetek Ligájában címvédő portugálokat (10x).

A legnagyobb pénzt Haiti vagy Curacao esetleges végső győzelme éri, amiért 2500-szoros nyeremény járna.

Az első, 48 csapatos vb-t az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik június 11. és július 19. között, a válogatottak összesen 104 mérkőzést játszanak majd. Az M4 Sport élőben közvetíti a torna összes találkozóját.

Az emberiség újból a Hold kapujában: itt a menetrend az Artemis küldetése után

Az emberiség újból a Hold kapujában: itt a menetrend az Artemis küldetése után
Hazatért a Földre az Artemis–2 legénysége, miután tíznapos űrutazásukon megkerülték a Holdat, öt évtized után először járt ember égi kísérőnknél. 2028-ban jöhet az „emberes” holdraszállás, a 2030-as években pedig az állandó Hold-bázis. A küldetés jelentőségéről Szabó Olivér Nortont, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza beszélt az InfoRádióban.
Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Noha a végleges parlamenti névsorra még legalább szombatig várni kell – a jogerősre még tovább –, de abból fakadóan, hogy a Fidesz-KDNP képviselői mezőnye 135-ről várhatóan 55-re csökken, a távozó kormány pártjainak soraiból „korszakos” politikusok hiányoznak majd, hacsak nem lesznek a javukra tömeges visszalépések. A Tisza Párt részéről viszont valamennyi ismerős név parlamenti mandátumhoz juthat, akár az EP-ből vagy a Fővárosi Közgyűlésből is.
 

Megtámadja az országgyűlési választás eredményét a Mi Hazánk Mozgalom

Sulyok Tamás levelet írt Magyar Péternek

Magyar Péter politikai életútja a feleségéről készült titkos hangfelvételtől a miniszterelnökségig

Az oroszok kikutatták: Magyar Péter=Orbán Viktor 20 évvel ezelőtt

Sajtónyilvános lesz az újraszámlálás az egyik billegő választókerületben

Így reagáltak a fideszes politikusok a választási vereségre

Moszkva türelemmel megvárja, milyen lépéseket tesz majd az új magyar vezetés

Az ÁSZ és az Alkotmánybíróság elnöke is reagált Magyar Péter felszólítására

Elon Musk is reagált a magyar választások eredményére

VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagált az OTP, a 4iG, a Mol

Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagált az OTP, a 4iG, a Mol

A Tisza Párt győzelmével ért véget a vasárnapi országgyűlési választás Magyarországon, ennek hatására pedig máris nagyobb erősödésben van a forint a vezető, illetve a régiós devizákkal szemben is. Az eseményeket követően azonban nem csak a devizapiacon, de a magyar tőzsdén is nagy mozgásokat láthattunk: a BUX történelmi csúcsra ugrott, csakúgy mint az OTP, a Mol, valamint a Richter részvénye is. Eközben viszont rendkívül erős eladói nyomás alá kerültek a NER-papírok: hatalmas mínuszban zárt többek között van a 4iG és az Opus is.  Eközben a nemzetközi befektetői hangulatra részben rányomta a bélyegét, hogy a hétvégén borultak az iráni béketervek, ennek következtében pedig ismét elszállt az olajár, és az európai piacok gyengélkedtek. Az USA-ban viszont emelkedést láttunk, miután Donald Trump arról beszélt, hogy Irán meg akar állapodni. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Döntöttek a pénztárcánkról: kiderült, mikor vezetnék be az eurót Magyarországon, de ennek komoly ára lesz

Döntöttek a pénztárcánkról: kiderült, mikor vezetnék be az eurót Magyarországon, de ennek komoly ára lesz

A vasárnapi választásokon győztes Tisza Pártnak rövid időn belül hiteles makrogazdasági és költségvetési tervet kell letennie az asztalra.

US blockade of Iranian ports takes effect as Trump says Tehran wants a deal 'very badly'

US blockade of Iranian ports takes effect as Trump says Tehran wants a deal 'very badly'

Trump says Iranians are doing no business in the Hormuz strait as UK maritime officials tell ships in the area to expect military presence.

