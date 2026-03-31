Olaszország ismét lemarad a labdarúgó-világbajnokságról

Prishtinában a törökök a második félidő elején szerzett góllal legyőzték a koszovói csapatot, s kijutottak a világbajnokságra.

Stockholmban a svédek és a lengyelek óriási csatát vívtak, szinte már mindenki a hosszabbításra készülődött,ám a 88. percben Viktor Gyökeres megszerezte a győztes gólt, 3–2. Robert Lewandowski nem lesz ott a világbajnokságon, a svédek ellenben igen.

Múlt csütörtökön két csapat, a cseh és a bosnyák egyaránt tizenegyespárbajban harcolta ki a mini csoportba való továbbjutást. Most mindkettő győzött ismét, megint csak 120 perc után, szétlövésben.

A csehek Prágában 2–2-t játszottak a dánokkal, akik aztán nagyon rosszul lőtték a tizenegyeseket, így a csehek lesznek vb-résztvevők.

Zenicán az olasz csapat Moise Kean a 15. perc végén szerzett góljával előnybe került a bosnyákok ellen, viszont a 42. percben Bastoni piros lapot kapott.

A bosnyákok a néhány éve a Debrecenben is a Diósgyőrben is futballozó Haris Tabakovic góljával kiegyenlítettek, majd a tizenegyespárbajban egy lövést sem hibáztak. Az olaszok ellenben kettőt is (Esposito és Cristante), így a Squadra Azzurra sorozatban harmadszor sem lesz ott a világbajnokságon.