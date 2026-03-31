ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.76
usd:
333
bux:
121380.56
2026. április 1. szerda Hugó
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
FLORENCE, ITALY - MAY 16: (BILD ZEITUNG OUT) Head coach Gennaro Gattuso of SSC Napoli looks on prior to the Serie A match between ACF Fiorentina and SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on May 16, 2021 in Florence, Italy. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images)
Nyitókép: Matteo Ciambelli/DeFodi Images/Getty Images

Olaszország ismét lemarad a labdarúgó-világbajnokságról

Infostart

A négy párharcból kettőben csak tizenegyeslövés döntött: Törökország, Svédország, Csehország és Bosznia-Hercegovina jutott ki a nyári labdarúgó-világbajnokságra.

Prishtinában a törökök a második félidő elején szerzett góllal legyőzték a koszovói csapatot, s kijutottak a világbajnokságra.

Stockholmban a svédek és a lengyelek óriási csatát vívtak, szinte már mindenki a hosszabbításra készülődött,ám a 88. percben Viktor Gyökeres megszerezte a győztes gólt, 3–2. Robert Lewandowski nem lesz ott a világbajnokságon, a svédek ellenben igen.

Múlt csütörtökön két csapat, a cseh és a bosnyák egyaránt tizenegyespárbajban harcolta ki a mini csoportba való továbbjutást. Most mindkettő győzött ismét, megint csak 120 perc után, szétlövésben.

A csehek Prágában 2–2-t játszottak a dánokkal, akik aztán nagyon rosszul lőtték a tizenegyeseket, így a csehek lesznek vb-résztvevők.

Zenicán az olasz csapat Moise Kean a 15. perc végén szerzett góljával előnybe került a bosnyákok ellen, viszont a 42. percben Bastoni piros lapot kapott.

A bosnyákok a néhány éve a Debrecenben is a Diósgyőrben is futballozó Haris Tabakovic góljával kiegyenlítettek, majd a tizenegyespárbajban egy lövést sem hibáztak. Az olaszok ellenben kettőt is (Esposito és Cristante), így a Squadra Azzurra sorozatban harmadszor sem lesz ott a világbajnokságon.

Kezdőlap    Sport    Olaszország ismét lemarad a labdarúgó-világbajnokságról

fifa

2026-os vb

olasz labdarúgó-válogatott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat

Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat
Több mint 26 százalékkal emelkedtek a bruttó keresetek januárban a KSH közlése szerint. Ebben azonban szerepet játszott az, hogy januárban fizették ki a fegyverpénzt. Ha ezt a tételt nem számítjuk bele a statisztikába, akkor idén az év első hónapjában a nettó medián kereset 420 200 forintot tett ki, ami 12,5 százalékos növekedés – mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője.
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.01. szerda, 18:00
Toroczkai László
a Mi Hazánk elnöke, a párt választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az iráni háború lezárásáról jöttek nyilatkozatok, kilőttek az amerikai tőzsdék

Az iráni háború lezárásáról jöttek nyilatkozatok, kilőttek az amerikai tőzsdék

Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában és Amerikában azonban már pozitív volt a hangulat, miután éjjel olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Estére vastag pluszba kerültek az amerikai indexek, miután a kiszivárgó hírek szerint Irán akár tárgyalna a háború lezárásáról, az irányadó amerikai indexek végül 2-3 százalékos pluszban zártak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kinek jár egyszeri segély 2026-ban? Az egyszeri segély igénylése, feltételei, minden szükséges nyomtatvány egy helyen

Kinek jár egyszeri segély 2026-ban? Az egyszeri segély igénylése, feltételei, minden szükséges nyomtatvány egy helyen

Tudd meg, kinek jár az OEP egyszeri segély 2026-ban! Mutatjuk az egészségügyi okokból igényelhető támogatás feltételeit, és az igénylés menetét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×