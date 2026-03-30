És a végén a németek győznek? – Sport a tévében

M4 Sport
19.00: Jégkorong, Erste Liga, elődöntő, 4. mérkőzés, BJA HC-Corona Brasov
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Sport 2
19.00: Jégkorong, svéd bajnokság, rájátszás
22.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Kansas City Royals-Minnesota Twins
Eurosport 1
14.00 és 20.00: Sznúker, Tour Championship, 1. forduló
Eurosport 2
22.00: Curling, férfi vb, alapszakasz, Olaszország-Skócia
Spíler 1
20.35: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Németország-Ghána
Arena 4
17.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Ciprus-Moldova