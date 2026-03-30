És a végén a németek győznek? – Sport a tévében

Csaknem 135 ezer hagyatéki eljárás indult tavaly a közjegyzőknél, az ügyek majdnem kilencven százaléka pedig egy éven belül lezárult – derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara összesítéséből. A hagyaték átadása jellemzően akkor tart ennél hosszabb ideig, ha vita van az örökösök között és bírósághoz fordulnak vagy olyan külföldi vagyontárgy – például bankszámla, adriai nyaraló, vitorlás – is van a hagyatékban, amelyről nehezen lehet hivatalos információt szerezni. Az örökösök a vagyontárgyak pontos összegyűjtésével és az egyezségre törekvéssel is tudják gyorsítani a hagyatéki eljárást.