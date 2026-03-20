ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.14
usd:
340
bux:
122107.32
2026. március 20. péntek Klaudia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Steven Gerrard, a Glasgow Rangers vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga G csoportjában játszott Szpartak Moszkva - Glasgow Rangers mérkőzésen Moszkvában 2018. november 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Már a Liverpool XXI. századi történetének legfontosabb játékosa is Szoboszlait magasztalja

Infostart

A Liverpool FC a Brighton ellen játszik a hétvégén a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik ott lesz a kezdő csapatban, de milyen poszton? Steven Gerrard a klub egykori legendája arra „kapacitálta” Arne Slotot, felejtse el a magyar középpályást jobbhátvédként, játszassa az igazi posztján.

Steven Gerrard azt szeretné, ha Szoboszlai Dominik a „megfelelő pozíciójában” maradna, mivel – a Galatasaray ellen, ahol a meccs emberének választották, ez újra bebizonyosodott – luxus jobbhátvédként játszatni.

A Liverpool Echo elemezte a helyzetet, azt írva, hogy a magyar középpályás megszerezte 12. gólját a szezonban, miután visszakerült kedvenc helyére, a 10-es pozícióba.

Még nincs vége a szezonnak, de már beállította felnőtt pályafutása rekordját, egy idényben 12 gólt eddig csak egyszer, a 2019–2020-as idényben, az RB Salzburg mezében szerzett.

Nyolc gólpasszal is rendelkezik, ez több, mint amennyit az első teljes angliai idényében elért, s csak eggyel kevesebb, mint ameddig a teljes másodikban eljutott. Pedig akkor jóval előrébb játszott, mint most a szezon nagy részében.

A Liverpool Echo kiemeli, hogy Szoboszlai 10 meccsen kezdőként lépett pályára jobbhátvédként, és gyakran oda is lépett vissza a meccsek során, amikor Arne Slot cserélt.

A TNT Sports a Bajnokok Ligája liverpooli nyolcaddöntőjéről szóló tudósításában Gerrard világossá tette, hogy nem rajong azért, ha Slot a támadó középpályást nem a saját helyén játszatja. „Ő határozottan csapatjátékos. Szerintem még egy további szintemelkedés is benne van” – mondta a Liverpool korábbi csapatkapitánya, ikonja. – „El tudom képzelni, hogy több gólt is szerezhet, ha folyamatosan a nyolcas vagy a tízes poszton játszhat. Látható, hogy ma este mesterhármast is szerezhetett volna! Mindig a tizenhatoson belül vagy annak előterében van.

A rúgótechnikájáról is híres Steven Gerrard dicsérte Szoboszlai technikáját is: „A labdaérintései fenomenálisak. Az időzítése és a technikája, és olyan nagy erővel lövi meg a labdákat. Biztos, hogy rémálom a kapus számára.

Arne Slot részben kényszerűségből játszatja Szoboszlai Dominikot a számára idegen poszton. Conor Bradley, Jeremie Frimpong és Joe Gomez is rendszeresen sérült, sőt, Bradley a szezon hátralévő részében már nem is játszhat, míg Gomez csak a kispadon foglalhatott helyet a Galatasaray ellen.

Kezdőlap    Sport    Már a Liverpool XXI. századi történetének legfontosabb játékosa is Szoboszlait magasztalja

liverpool fc

steven gerrard

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy rémálomban ünnepli Irán a perzsa újévet: rettegés a bombázásoktól – és remény a megújulásra

Egy rémálomban ünnepli Irán a perzsa újévet: rettegés a bombázásoktól – és remény a megújulásra
A háromezer éves ünnep, a perzsa újév előestéje Iránban hagyományosan a készülődéssel telik: ez a megújulás ünnepe. Most viszont a rettegés uralja az embereket. Rengetegen félnek az izraeli–amerikai bombázások miatt – de azok is rengetegen vannak, akik félnek ugyan, de boldogok, mert csaknem fél évszázados iszlamista diktatúra után reménykednek, hogy elsöprik végre az ősi országot uraló terrorrezsimet – jelentette a BBC helyszíni munkatársa.
 

Újítsuk meg a háborúellenes szövetségesünket – fogalmazott Orbán Viktor az országjárása szentendrei állomásán péntek este. A miniszterelnök kiemelte, minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést.
 

Csatatér: két, országosan ismert politikus küzd meg a budapesti 2-es számú egyéni választókerületben

VIDEÓ
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Külföldi hajókat ért dróntámadás, hullanak az orosz katonai vezetők - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Külföldi hajókat ért dróntámadás, hullanak az orosz katonai vezetők - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Barbadosi és palaui teherhajókat ért orosz dróntámadás Odessza kikötőjében, az FSZB az egyre jobban eldurvuló merényletsorozatok miatt megerősíti az orosz katonai vezetők védelmét. Mindeközben Kijev folytatja az orosz hadiipari komplexumok elleni támadásokat, melyekre Moszkva drónzáporokkal válaszol.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Trükkös tolvajok csaptak le egy magyar városban: százezreket síbolhattak el, kézügyességüket is használták

Trükkös tolvajok csaptak le egy magyar városban: százezreket síbolhattak el, kézügyességüket is használták

A gyanú szerint Romániából érkezhetett az a pár, akik figyelemeltereléssel és különböző kézügyességi trükkökkel okoztak nagy kárt egy áruházban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK should have acted faster, Trump says, after it offers British bases for Hormuz strikes

UK should have acted faster, Trump says, after it offers British bases for Hormuz strikes

Keir Starmer's decision comes after Donald Trump berated his Nato allies as "cowards" for not getting involved in securing the key oil shipping route.

EZT OLVASTA MÁR?
×
