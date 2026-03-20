Már a Liverpool XXI. századi történetének legfontosabb játékosa is Szoboszlait magasztalja

Steven Gerrard azt szeretné, ha Szoboszlai Dominik a „megfelelő pozíciójában” maradna, mivel – a Galatasaray ellen, ahol a meccs emberének választották, ez újra bebizonyosodott – luxus jobbhátvédként játszatni.

A Liverpool Echo elemezte a helyzetet, azt írva, hogy a magyar középpályás megszerezte 12. gólját a szezonban, miután visszakerült kedvenc helyére, a 10-es pozícióba.

Még nincs vége a szezonnak, de már beállította felnőtt pályafutása rekordját, egy idényben 12 gólt eddig csak egyszer, a 2019–2020-as idényben, az RB Salzburg mezében szerzett.

Nyolc gólpasszal is rendelkezik, ez több, mint amennyit az első teljes angliai idényében elért, s csak eggyel kevesebb, mint ameddig a teljes másodikban eljutott. Pedig akkor jóval előrébb játszott, mint most a szezon nagy részében.

A Liverpool Echo kiemeli, hogy Szoboszlai 10 meccsen kezdőként lépett pályára jobbhátvédként, és gyakran oda is lépett vissza a meccsek során, amikor Arne Slot cserélt.

A TNT Sports a Bajnokok Ligája liverpooli nyolcaddöntőjéről szóló tudósításában Gerrard világossá tette, hogy nem rajong azért, ha Slot a támadó középpályást nem a saját helyén játszatja. „Ő határozottan csapatjátékos. Szerintem még egy további szintemelkedés is benne van” – mondta a Liverpool korábbi csapatkapitánya, ikonja. – „El tudom képzelni, hogy több gólt is szerezhet, ha folyamatosan a nyolcas vagy a tízes poszton játszhat. Látható, hogy ma este mesterhármast is szerezhetett volna! Mindig a tizenhatoson belül vagy annak előterében van.

A rúgótechnikájáról is híres Steven Gerrard dicsérte Szoboszlai technikáját is: „A labdaérintései fenomenálisak. Az időzítése és a technikája, és olyan nagy erővel lövi meg a labdákat. Biztos, hogy rémálom a kapus számára.

Arne Slot részben kényszerűségből játszatja Szoboszlai Dominikot a számára idegen poszton. Conor Bradley, Jeremie Frimpong és Joe Gomez is rendszeresen sérült, sőt, Bradley a szezon hátralévő részében már nem is játszhat, míg Gomez csak a kispadon foglalhatott helyet a Galatasaray ellen.