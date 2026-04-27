Szlovák postabélyeg.
Nyitókép: LynaStock/Getty Images

Új postai rendszer a láthatáron: akár a kocsmákban is fel lehet majd adni küldeményt a szomszédban

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szlovákiában jelentős átalakulás előtt áll a postai szolgáltatások rendszere: egyre több hagyományos postafiók szűnhet meg, miközben új, rugalmasabb megoldások jelenhetnek meg a lakosság kiszolgálására.

A Szlovák Posta az év eleje óta összesen 75 javaslatot nyújtott be egyes fiókjai bezárására. Ezek közül április 20-ig 19-et már el is bírált az Elektronikus Hírközlési és Postai Szolgáltatások Szabályozási Hivatala. A döntések hátterében elsősorban gazdasági tényezők állnak: a működési költségek folyamatosan emelkednek, miközben több hagyományos postai szolgáltatásból származó bevétel csökken. Emellett a vállalat célja az is, hogy mérsékelje a személyi és üzemeltetési kiadásokat.

A szabályozó hatóság minden egyes bezárási javaslatot külön vizsgál. Elsősorban azt értékelik, hogy az adott posta megszüntetése milyen hatással van a lakosságra, illetve, hogy továbbra is biztosított marad-e az úgynevezett egyetemes postai szolgáltatás. Ez magában foglalja a küldemények kézbesítésének folyamatosságát és azt is, hogy az emberek elfogadható távolságon belül hozzáférjenek a szolgáltatásokhoz.

Szlovákiában nincs jogszabályban rögzítve a posták konkrét száma, csupán minimális minőségi követelmények léteznek a hálózat működésére.

Jelenleg 1317 postafiók működik az országban, ám ezek közül 1067 veszteséges.

A vállalat vezetése szerint a működés fenntartásához akár 852 posta is elegendő lenne. Az átalakítás már megkezdődött: 2025-ben összesen 45 fiókot zártak be, ezek közül 22 járási, 23 pedig megyei városokban működött.

A szabályok ugyanakkor biztosítják, hogy a szolgáltatások ne váljanak elérhetetlenné. Egy legalább 25 lakosú, összefüggően beépített településrész esetében a legközelebbi postának legfeljebb tíz kilométerre kell lennie.

Azokon a településeken, ahol a lakosság száma meghaladja a 2500 főt, kötelező postát működtetni, különösen akkor, ha a vonzáskörzet lakossága eléri a 3500 főt.

A hagyományos postahálózat szűkítése mellett azonban új koncepció is körvonalazódik. A Szlovák Posta úgynevezett „kisposta” rendszer bevezetését tervezi. Ennek lényege, hogy a jövőben nem feltétlenül klasszikus postahivatalokban lehet majd ügyeket intézni, hanem kisebb, rugalmas pontokon is.

Ilyen kispostát működtethetne például egy önkormányzat, egy helyi üzlet, vagy akár egy kocsma is.

Ezeken a pontokon egy speciális terminál állna rendelkezésre, amely lehetővé teszi a legfontosabb postai műveletek elvégzését: csomagok feladását és átvételét, valamint alapvető ügyintézést.

