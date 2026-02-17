Artúr király legendáját idézte Mourinho a Real Madrid ellen készülve

A ligaszakaszban részt vevő 36 csapat közül a legjobb nyolc egyenesen a nyolcaddöntőbe jutott, az utolsó nyolc pedig kiesett. A két csoport közötti részt alkotó 16 csapatból nyolc párt alkottak, amelyben az első mérkőzésen a 17–24. helyen végzett csapatok valamelyike a pályaválasztó, ellenfele pedig a 9–16. helyen végzett gárdák valamelyike.

Az összesen nyolc oda-visszavágós csatából négyet kedden rendeznek. 18.45-től a Galatasaray fogadja a Juventust, Isztambulban. Minden szempontból az olasz csapat az esélyesebb, de figyelmeztető számára a törökök néhány bravúrja, elsősorban a Liverpool őszi legyőzése.

A Galatasaray keretében ott van Sallai Roland, aki ugyan a hétvégi bajnokira nem állt be (csapata 5–1-re verte az Euyopsport), de a fontos mérkőzéseken többnyire szerepet kap. A Juve a hétvégén fontos bajnokit veszített az Internazionale vendégeként, vezetői nagyon elégedetlenek voltak a játékvezetéssel. Ám az immár a múlt, a BL-mérkőzés áll a fókuszban.

Az Inter ellen megsérülő Jonathan Davis nem utazott el a társakkal Isztambulba, mint ahogyan hiányzik majd Dusan Vlahovics és Arkadiusz Milik is. Ez azt jelenti, hogy a középcsatár poszton Lois Openda az egyetlen bevethető jelölt.

Három mérkőzés kezdődik este kilenc órától: AS Monaco–PSG, SL Benfica–Real Madrid és Borussia Dortmund–Atalanta. A címvédő PSG egy éve ilyenkor is szerepelt a playoffban, s a mostanihoz hasonlóan a francia Ligue 1-ből kapott ellenfelet. Akkor nagyon könnyen kiejtette a Brestet.

Luis Enrique csapata, szinte a legjobb összeállításában, meglepő, 3–1-es vereséget szenvedett a hétvégén a Rennes-től, így nem vezeti hazája bajnokságát. A BL-mérkőzésre hasonló keret készül, Mayulu vagy Fernando Ruíz továbbra is sérült.

A Monaco középcsapat a mostani szezonban a Ligue 1-ben, de amikor novemberben bajnoki meccsen fogadta a PSG-t, 1–0-ra le tudta győzni. Igaz, most több kulcsjátékosa is hiányozni fog, például, Paul Pogba ls a japán Minamoto is, sőt, kétséges Ansu Fati játéka is.

Kiegyensúlyozott párharcot hozhat a Borussia Dortmund és az Atalanta mérkőzésen. A német csapat remek formában van, legalábbis a Bundesligában, ahol folyamatosan nyeri a mérkőzéseit. Ám a BL-ben a két januári meccsét elveszítette, előbb a Tottenham, majd az Internazionale ellen.

Az Atalanta mérlege hasonló, januárban kikapott az Union St. Gilloise-tól és az Athletic Bilbaótól, ellenben a Serie A-ban 2026-ban még nem veszített mérkőzést.

A nap slágere a Benfica és a Real Madrid összecsapása. José Mourinho, a portugálok az Artúr mondakörre, Artúr király legendájára utaló edzője szerint a megsebzett király veszélyes, de azért ügyelt arra, hogy nehogy úgy tünhessen, hogy nem bízik az övéiben, hozzátette: nincs szükség csodára ahhoz, hogy a Benfica kiejtse a Real Madridot.

A ligaszakasz utolsó fordulójában, a játéknap egyik legemlékezetesebb mérkőzésén, a Benfica 4–2-re megverte a Madridot, úgy, hogy kapusa, Anatolij Trubin a 98. fejelte be a továbbjutást érő gólt egy szabadrúdás után.

Kylian Mbappé és Jude Bellingham egyaránt kihagyta a Real Sociedad elleni, szombati bajnokit. A francua szupersztár felépült, játszik a meccsen, az angol ellenben hiányozni fog.