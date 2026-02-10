ARÉNA - PODCASTOK
Az angol Jack Grealish ünnepel, miután berúgta csapata hatodik gólját a katari labdarúgó-világbajnokság elsõ fordulójában, a B csoportban játszott Anglia-Irán mérkõzésen az ar-rajjáni Halifa Stadionban 2022. november 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Vége az angol szélső idényének, nem is álmodhat a vb-ről

Infostart

Az Everton sztárja, Jack Grealish megerősítette, hogy fáradásos törés miatti lábműtéten esett át, és kihagyja a 2025–2026-os szezon hátralévő részét.

A 30 éves játékos kölcsönben csatlakozott a Manchester Citytől, és jól futballozott a Mersey-part kékjeinél, de a szezonja idő előtt véget ért. Ebben a szezonban eddig két gólt és hat gólpasszt ért el az Everton színeiben a Premier League-ben. David Moyes, a csapat menedzsere megerősítette: „Nagy csapás elveszíteni. Nem a lábára panaszkodva jött le a pályáról. Kapott egy rúgást a vádliján, és azt hittük, jól lesz. De tüzetesen megnézték a lábát, és fáradásos törése van. Nagyon kár. Visszatért a pályára, élvezi, és azt csinálja, amiben jó. Az Everton szurkolói nagyon megszerették.”

Grealish a közösségi médiában közzé tett egy „helyzetjelentést” a műtét után: „Nem akartam, hogy így érjen véget a szezon, de ilyen a futball, ki vagyok nyúlva. A műtéten túl vagyok, most már mindenki a felépülésre koncentrál. Biztosan tudom, hogy fittebb, erősebb és jobb leszek, mint korábban. A támogatás, amit azóta kaptam, hogy ehhez a hihetetlen klubhoz kerültem, mindent jelentett nekem. A stáb, a csapattársaim és különösen a szurkolók hihetetlenek voltak, és imádom ezt a klubot. Végig szurkolni fogok a srácoknak, és mindent megteszek, hogy mielőbb visszatérhessek. Még egyszer köszönöm a szeretetet, nagyon sokat jelent.”

Grealish a sérülése miatt bizonytalan jövővel néz szembe. Az Evertonnak opciója van a megvásárlására 50 millió fontért ezen a nyáron – a Manchester Cityvel kötött szerződése egyébként 2027 nyarán járna le –, de egyelőre nem világos, hogy a liverpooli klub él-e a záradékkal. Moyest megkérdezték a Grealish sérülése utáni helyzetről, és csak annyit hangsúlyozott, hogy túl korai bármilyen döntést hozni a jövőjével kapcsolatban. Az Everton a januári átigazolási időszakban Grealish pótlására kölcsönbe szerződtette Tyrique George-ot a Chelsea-től.

