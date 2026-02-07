Senkinek nem volt ellenszere a norvég repülésekre

A tavaly normálsáncon csapatban és vegyes csapatban is világbajnok 27 éves ugró az első és a második próbálkozásánál is a legmesszebbre repült, és az egyéniben normál- és nagysáncon is világbajnok szlovén Nika Prevcet is maga mögé utasítva diadalmaskodott.

A harmadik helyen a világversenyen pályafutása első dobogós helyezését elérő japán Marujama Nozomi végzett.

Síugrás, női normálsánc, egyéni,

olimpiai bajnok: Anna Odine Ström (Norvégia) 267,3 pont (1. ugrás: 136,9 méter/ 2. ugrás: 130,4 m)

2. Nika Prevc (Szlovénia) 266,2 (135,9 m/ 130,3 m)

3. Marujama Nozomi (Japán) 261,8 (135,7 m/ 126,1 m)