2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
Nyitókép: leolintang/Getty Images

Bunyó a nézőkkel: tízéves eltiltást kapott a kíméletlen U15-ös domoszlói focista

Infostart

A 14 éves kapusnál akkor szakadt el a cérna, amikor kiállították, utána pedig még inkább elszabadulak az indulatok.

Hatalmas verekedés tört ki a pálya környékén és a nézőtéren a Gyöngyöstarjáni RE–Domoszló SK U15-ös futsalmérkőzésen Gyöngyösön. A Heves vármegyei bajnokság C-csoportjában lejátszott meccsen annyira elszabadultak az indulatok, hogy ebben a korosztályban szinte példátlanul szigorú büntetéseket kellett utólag meghozni – írja a heol.hu.

A gyöngyösi Vályi Nagy Károly Tornacsarnokban öt csapat részvételével január 24-én megrendezett forduló második mérkőzésén alakult ki a csetepaté. A botrány azt követően tört ki, hogy a domoszlóiak kapusa, Sidló Sándor Balázs piros lapot kapott. A 14 éves játékos ezután összekülönbözött a nézőkkel is. A lelátón nagy adok-kapok kezdődött, a doroszlói kapus pedig a beszámoló szerint súlyos, erőszakos cselekményeket követett el.

A Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottság keményen büntetett, ugyanis

a kapus tízéves eltiltást kapott, így 2036. január 24-ig semmilyen labdarúgással kapcsolatos hivatalos tevékenységben nem vehet részt.

A szurkolók mérkőzés rendjét megzavaró rendbontó cselekménye miatt a Domoszló SK 50 ezer, az Eger Labdarúgó Sport Kft. pedig 20 ezer forintos pénzbüntetés kapott.

