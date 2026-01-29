ARÉNA - PODCASTOK
Robbie Keane vezetõedzõ a Ferencváros labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Groupama Arénában 2025. december 10-én. A csapat másnap a skót Glasgow Rangerst fogadja a Groupama Arénában az Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Kimatekoztuk a Fradi esélyeit – akár a döntetlen is elég lehet este, de nem biztos

Infostart

A XXI. századi magyar klubfutball eddigi legnagyobb sikere a tét a Ferencváros ma esti nottinghami mérkőzésén. Ha a magyar bajnok megtartja a helyét az Európa-liga ligaszakaszának első nyolc helyezettje között, automatikus a nyolcaddöntőbe, a legjobb tizenhat közé kerül.

Az ellenfél az eddigi legnehezebb, pedig a korábbiak sem voltak könnyűek. Robbie Keane legénysége a Groupama Arénában játszott a Viktoria Plzennel (1–1), a Ludogoreccel (3–1), a Rangersszel (2–1) és a Panathinaikosszal (1–1), idegenben pedig a Genkkel (1–0), az RB Salzburggal (3–2) és a Fenerbahçéval (1–1) – most pedig következik a Premier League-ben tíz napja a listavezető Arsenallal döntetlent játszó Nottingham Forest.

A Fradi természetesen a januárban eladott Varga Barnabás és Tóth Alex nélkül áll ki, de nem játszhatnak egyelőre a mostani átigazolási időszakban a klubhoz érkezettek sem. Nyilvánvalóan nem erősödött a keret ősz óta (sőt…), ennek ellenére szükség lenne egy minden korábbinál nagyobb bravúrra.

A Ferencvárosnak 15 pontja van, a 16–19. helyezettnek 11., véletlen, de igaz, mindegyikkel játszott a Fradi a sorozatban, vagy éppen ma este játszik. A Nottingham Forest jobb gólkülönbséggel előzi meg a Viktoria Plzent, a Fenerbahçét és a Panathinaikoszt. Ez azt jelenti, hogy bármilyen eredmény születik Nottinghamben, a zöld-fehérek, ha ki is csúsznak a legjobb nyolcból, legrosszabb esetben kiemeltként várnák a rájátszást.

A szerdai BL-zárás is megmutatta, mindig, minden fordulóban akadnak meglepetések – különösen, hogyha 18 mérkőzést rendeznek egyszerre –, de nézzük a papírformát! Ha a Fradi nyer Nottinghamben, 18 ponttal biztosan az első nyolcba kerül, még előre is léphet, de ennek nincs egyelőre jelentősége.

Ha döntetlent játszik, akkor 16 ponttal zár. Ez tavaly több mint elég lett volna az első nyolcba kerüléshez, idén és tavaly a hasonló lebonyolítási rendű BL-ben is elég volt – az Európa-ligában azonban kérdéses.

Nyilván azok a csapatok előzhetik a 16 pontos Ferencvárost, amelyeknek most legalább 13 pontja van. (A Fradinak a gólkülönbsége +5 marad döntetlen esetén.) Az előtte álló csapatok közül akkor előti meg a Midtjyllandot, ha az háromgólos vereséget szenved otthon a Dinamo Zagrebtől. A Romát, ha két góllal kikap Athénben a Panathinaikosztól. A Bragát, ha kikap Hollandiában a Go Aheadtől. Ellenben „alulról” megelőzheti a Betis, ha legyőzi otthon a Feyenoordot, a Porto, ha megveri otthon a Rangerst, illetve a Genk, ha három góllal veri otthon a Malmöt. Esetleg a Crvena zvezda, de a belgrádi csapatnak öt góllal kellene megvernie a spanyol Celtát, az szinte kizárt.

Még nehezebb a helyzet, ha a Ferencváros marad 15 ponton és romlik a gólkülönbsége. Ebben az esetben – egyetlen extrém esetet leszámítva, hogy a Roma nagyon-nagyon kikap a Panathinaikosztól – előzni nem tud, ellenben a Betis és a Porto döntetlen esetén is, valamint a Genk és a Crvena zvezda győzelem esetén eléje kerül. Sőt, ugyanez igaz a VfB Stuttgartra (a Young Boyst fogadja), a Belgrádban pályára lépő Celtára, de még a már biztos továbbjutó Lyon otthonában pályára lépő PAOK-ra is.

A feladat nehéz, de talán nem reménytelen – de tényleg az eddigi legnagyobb bravúr és szinte hibátlan védekezés, s kiváló helyzetkihasználás kellene ehhez.

