ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.86
usd:
321
bux:
128469.45
2026. január 27. kedd Angelika
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szalai Attila a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezõjében szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Szalai Attilát ismét kölcsönadták

Infostart / MTI

A válogatott Szalai Attila kölcsönben a lengyel bajnokság élvonalában szereplő Pogon Szczecin labdarúgócsapatában folytatja a pályafutását.

A klub kedden, a honlapján jelentette be a magyar játékos megszerzését, a védő az idény végéig erősíti majd az együttest.

Szalai eddig - tavaly nyár óta - a török Kasimpasánál szerepelt, ugyancsak kölcsönben a német Hoffenheimtől. A mostani szezonban 15 mérkőzést játszott a török Szuperligában, egy gólpassza volt, nyolc mérkőzésen ő viselte a csapatkapitányi karszalagot.

Az 50-szeres válogatott, 28 éves védőről a Pogon Szczecin kiemeli, hogy tapasztalt játékos, a nemzeti csapattal ott volt a 2020-as és a 2024-es Európa-bajnokságon is.

"A játékos sikeresen átment az orvosi vizsgálatokon, és a vasárnapi bajnoki mérkőzésen, a Motor Lublin ellen már az edzői stáb rendelkezésére áll" - írták.

Szalai Attila már 14 évesen légiós lett az osztrák Rapid Wiennél, onnan a Mezőkövesdhez került, aztán a ciprusi Apollon Limasszolt, majd a török Fenerbahcét erősítette, 2023-ban pedig 12,3 millió euróért a Hoffenheimhez szerződött. A német egyesület először a Freiburgnak adta kölcsön, majd tavaly tavasszal a belga Standard Liége-nek, ahol sérülés miatt csak öt mérkőzésen lépett pályára.

A Pogon Szczecin 18 forduló után 21 ponttal a tizedik helyen áll a 18 csapatos Ekstraklasában.

Kezdőlap    Sport    Szalai Attilát ismét kölcsönadták

labdarúgás

lengyelország

szalai attila

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.27. kedd, 18:00
Hegyi Zsolt
a MÁV-csoport vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drasztikus lépésre készül Európa legerősebb országa: általános megszorítást jelentettek be

Drasztikus lépésre készül Európa legerősebb országa: általános megszorítást jelentettek be

A német pénzügyminisztérium a 2027-es szövetségi költségvetés előkészítésekor minden tárcától megtakarításokat vár el. Steffen Meyer költségvetési államtitkár körlevelében – amelybe a Reuters hírügynökség betekintést nyert – hangsúlyozta, hogy minden minisztériumnak hozzá kell járulnia a strukturális konszolidációhoz - írta meg a Handelsblatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik

Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik

Amszterdam radikális lépésre készül: a városvezetés 2026-tól teljesen kitilthatja az óceánjáró cruisehajókat, hogy megfékezze a túlturizmust.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Immigration chief at centre of Trump's crackdown set to leave Minneapolis

Immigration chief at centre of Trump's crackdown set to leave Minneapolis

The US president is sending border tsar Tom Homan to the city in an apparent shift in tone from the White House.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 27. 10:20
Kézilabda, vízilabda, és német futball – magyar érdekeltségek a keddi sporteseményeken
2026. január 26. 20:53
Gyulay Zsolt: felejthetetlen hangulat lesz a téli olimpián, bízhatunk magyar pontszerzésekben
×
×
×
×