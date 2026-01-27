Lassan kiderül, mivel tudott Michael Carrick csodát tenni a Man Unitednél

„Cristiano Ronaldo felhívott és gratulált” – mondta büszkén Carrick az Arsenal legyőzése után, de alighanem nem csak az egykori játékostársa és játékosa illette elismeréssel.

A lényeget a számok és adatok kedvelőinek fogalmazta meg a Man United egyik szurkolója, azt sugallva, gyorsan felejtse el mindenki az Amorim-érát: „Ruben Amorimnak a Manchester Unitednél töltött ideje alatt EGYSZER sikerült egymás után két meccset megnyernie. Michael Carricknek ez az első két meccsén sikerült. Legyőzte a Man Cityt és az Arsenalt.”

Ebben minden benne van, meg abban a sokatmondó statisztikában is, amellyel az Arsenal híveit vigasztalták a mostani Premier League-idény első, az Emiratesben elszenvedett veresége után: jó, hogy egy ideig nem kell Michael Carrick Manchester Unitedjével játszani.

A fenti mondatot az Opta nevű elemzőcég fontos statisztikája értelmezte: az Arsenal Mikel Arteta irányítása alatt mindössze két olyan meccset veszített, amelyiken legalább két gólt szerzett: 2–3 Michael Carrick Manchester Unitedje ellen 2021 decemberében és 2–3 Michael Carrick Manchester Unitedje ellen 2026 januárjában.

A United a két győzelemmel fellépett a Premier League tabelláján a negyedik helyre, ehhez, persze kellett, hogy a Liverpool elszórt e két fordulóban öt pontot. A Vörös Ördögök miután legyőzték az első és a második helyezettet, februárban (beleértve a március elsejei játéknapot) talán könnyebb feladatot kapnak, négyszer is londoni csapattal játszanak, de nem a legerősebb kettőből.

A Fulhammel, a Tottenhammel, a West Ham Uniteddal és a Crystal Palace-szal is találkoznak. Lehet, hogy nem fogják mindegyiket megverni, de ez a sorsolás lehetőséget kínál arra, hogy a csapat megvesse a lábát a negyedik hely környékén.

Mi változott Michael Carrick érkezése óta: az egyik legfontosabb húzás a Rubén Amorim által háttérbe szorított Kobbie Mainoo „újrafelfedezése” volt. Mielőtt Michael Carrick átvette a posztot, a 20 éves középpályás egyetlen Premier League-mérkőzésen sem kezdett ebben a szezonban. Ellenben a Man City és az Arsenal ellen végigjátszotta a kétszer (jóval több, mint) 90 percet, kiemelkedő teljesítményt nyújtva. Mindkét meccsen többet futott (12,01 és 11,26 km) mint bárki más a pályán lévők közül.

Figyelemre méltó, hogy Michael Carrick mind a kétszer ugyanazt a kezdő tizenegyet küldte pályára: Lammens – Dalot, Maguire, Martínez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, Bruno Fernandes, Dorgu – Mbeumo. Matheus Cunha mindkét mérkőzésen beállt. A tizenegy névsora öt helyen tért el attól a névsortól, amelyet Darren Fletcher, az Amorim helyére két meccsre beugró edző összeállított a Brighton ellen elveszített kupamérkőzés kezdőcsapatának: akkor még Yoro, Ugarte, Cunha, Mount és Šeško kezdett.

A dán válogatott Patrick Dorgu az első 21 fordulóban egyetlen gólt szerzett. A legutóbbi két meccsen kettőt.

Michael Carrick elégedett a „rajttal”? Nyilván nem elégedetlen, de nem érzi úgy, hogy hátradőlhet. Lewis Hamiltont idézte: „Olvastam Lewis egyik nyilatkozatát. Azt mondta: »Ha kényelmesen érzem magam az autóban, akkor nem vezetek elég gyorsan. Soha ne ülj kényelmesen, mert ha kényelmesen vagy, akkor nem hajtasz eleget.« Szóval sosem éreztem magam igazán nyugodtnak, mert mindig volt valami, amiért hajthattam.”