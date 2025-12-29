ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 29. hétfő
Fabio Ingolitsch lett az osztrák bajnok, Európa-liga-résztvevő Sturm Graz labdarúgócsapatának vezetőedzője.
Nyitókép: SK Sturm Graz,

Új vezetőedző az osztrák bajnok Sturm Graznál

Infostart / MTI

Fabio Ingolitsch lett az osztrák bajnok, Európa-liga-résztvevő Sturm Graz labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A mindössze 33 éves tréner 2017-től hat éven át a Red Bull klubcsaládnál dolgozott, tavaly óta pedig az SCR Altach együttesét irányította. Elődje, a tavaly novemberben kinevezetett Jürgen Säumel egy héttel ezelőtt távozott a Sturm Graztól, mert megromlott a viszonya Michael Parensen sportigazgatóval.

Érdekesség, hogy Säumelhez hasonlóan a 2024-es bajnokcsapat szakvezetője, Christian Ilzer is távozott a klubtól, néhány hónappal a nagy sikert követően, de őt tavaly novemberben kivásárolta élő szerződéséből a német élvonalbeli Hoffenheim.

A Sturm harmadik az osztrák bajnokságban, az Európa-liga alapszakaszában pedig egy győzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel 29. a tabellán.

Kezdőlap    Sport    Új vezetőedző az osztrák bajnok Sturm Graznál

