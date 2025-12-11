ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 11. csütörtök
Robert Keane, a Ferencváros vezetõedzõje a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. november 6-án. A Ferencváros 3-1-re gyõzött.
Nyitókép: Illyés Tibor

Egy volt MTK-játékosban bízik leginkább a Ferencváros ellen a Rangers

Infostart

A Ferencváros labdarúgó-csapata csütörtökön, 18.45-től a skót Rangest fogadja az Európa-ligában. Pozíciója így is erős, de ha legalább egy pontot szerez, a korábbiak alapján szinte biztosra vehető, hogy továbbjut a főtáblás szakaszból. Ez lesz talán a magyar bajnok első olyan mérkőzése a 2025-ös Európa-liga-sorozatban, amelyre esélyesként állhat ki. Ettől még nagyon-nagyon nehéz 90 percre van kilátás.

Robbie Keane legénysége az első öt mérkőzésén rekordokat döntött. Magyar csapat korábban, még soha nem maradt egymást követő öt főtáblás mérkőzésen veretlen egy adott kupaidényben, s ehhez kapcsolódóan még soha nem szerzett az első öt mérkőzésén 11 pontot. A 4. forduló után a harmadik helyen állt a 36 csapatos táblázaton, a Fenerbahçe elleni isztambuli döntetlen után hatodik.

Az előző kupaidényben – másképpen: az elsőben, amely a mostani lebonyolítási rendben zajlott – 14 ponttal jutott be egy csapat egyenes ágon a nyolcaddöntőbe (érdekes: éppen a mostani ellenfél, a Rangers), de pontazonossággal végzett utána 3 csapat is. Az ugyancsak 36 csapatos Bajnokok Ligájában januárban 16 pont jelentette a bejutási küszöböt.

Mindebből következik, hogy

a Ferencváros, ha csütörtök este hozzá tud tenni hármat az eddigi tizenegy pontjához, nagyon jó pozícióba kerül, akár az egyenes ági továbbjutást tekintve is.

Ugyanakkor januárban még két nagyon nehéznek ígérkező mérkőzése lesz, előbb a görög Panathinaikoszt fogadva, majd és főleg az angol Nottingham Foresthez látogatva.

A Fradi eddig mind az öt mérkőzésén szerzett gólt, ebben érdemes most is bízni. Varga Barnabás a legutóbbi négy mérkőzésből hármon is betalált a kapuba. A Rangers eddig csupán egy pontot szerzett, a Ferencváros által legyőzött Genktől, valamint a Sturm Graztól a Brann Bergentől, az AS Romától vereséget szenvedett. A döntetlent otthon, az ötödik fordulóban, a portugál Braga ellen játszotta.

A skót csapat csak negyedik hazája bajnokságában, a Premiershipben, ugyanakkor nem könnyű legyőzni, csak egy vereséget számlál. Az eddigi 15 mérkőzéséből nyolc végződött döntetlenre. Idén februárban még a korábbi belga válogatott Philippe Clement irányította a csapatot, utána 83 napon keresztül Barry Ferguson, 122 napon át Russell Martin, majd egyetlen mérkőzésre beugorva Steven Smith következett.

Október 20. óta a német Danny Röhl a menedzser, mindössze 36 éves. Játékos-karrierje szinte elhanyagolható, de edzőként dolgozott már az RB Leipzig stábjában, majd Hansi Flick keze alatt a Bayern Münchennél és a német válogatottnál is. A Rangersszel eddigi 12 meccsének a felét nyerte meg, három döntetlen és három vereség mellett.

Nincs könnyű helyzetben, mert középső védői sorra kidőltek, John Souttar és a kanadai Derek Cornelius is hiányozni fog. Kérdéses, hogy Danny Röhl milyen összeállítást választ, de érdekes a klub belső ügyeit jól ismerő Inside Ibrox nevű portál véleménye a rotálásról:

„Ez lehetőséget adhat Röhlnek, hogy a zsúfolt decemberi hazai bajnoki program előtt rotálja a keretét, miközben megpróbálja visszavezetni csapatát a bajnoki címért folyó küzdelembe a Celtic és a bajnokságot vezető Hearts mellé – miközben Európa idén háttérbe szorul.” Mi kiegyeznénk ezzel.

A portál egyébként négy fiatal nevét említi, akik szerepet kaphatnak az Üllői úton: Dujon Sterling, az Evertontól nyolc millió fontért megvett Yousef Chermiti, Lyall Cameron és Findlay Curtis.

A portál jövőképe nem azonos a német edzőjével, aki azt mondta a szerdai sajtótájékoztatón, hogy szerinte a Rangersnek még van esélye továbbjutni az Európa-ligában. Ehhez mindenképpen kilenc pont kellene a hátralévő három mérkőzésen, de még az sem lenne elég nagy valószínűséggel – szerintünk.

Az mindenesetre érdekes, hogy a Rangers legfőbb reménysége egy korábbi MTK-játékosa, a hétvégi, a Kilmarnock elleni 3–0-s győzelmet hozó mérkőzésen két gólt is szerző Bojan Miovski. A 26 éves észak-macedón csatár 2000 és 2022 között 56 bajnoki mérkőzésen 15 gólt szerzett a kék-fehéreknél, lőtt gólt a Ferencvárosnak is, éppen az utolsó magyarországi mérkőzésén.

Azóta két idényt végigjátszott Skóciában, az Aberdeenben, rövid időt eltöltött a La Ligában, a Gironában, majd idén augusztusban visszatért Skóciába, a Rangershöz.

