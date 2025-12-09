Pályán a Barcelona és a Bayern München – sport a tévében

M4 Sport
17.15: Kézilabda, női világbajnokság, negyeddöntő, Németország-Brazília
18.45: Kézilabda, férfi NB I, One Veszprém - MOL Tatabánya KC
20.30: Kézilabda, női világbajnokság, negyeddöntő, Norvégia-Montenegró
Sport 1
16.15: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, 6. forduló, Kajrat Almati-Olympiakosz
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, 6. forduló, Bayern München-Sporting CP
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, 6. forduló, FC Barcelona-Eintracht Frankfurt
Sport 2
16.00: Labdarúgás, Ifjúsági Liga, csoportkör, 6. forduló, FC Barcelona-Eintracht Frankfurt
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, 6. forduló, Atalanta-Chelsea
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, QPR-Birmingham