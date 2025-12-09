ARÉNA - PODCASTOK
Soccer player putting sports ball on field grass close up
Nyitókép: vm/Getty Images

Pályán a Barcelona és a Bayern München – sport a tévében

Infostart

Folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája és a női kézilabda-világbajnokság. Némi angol futball, az Ifjúsági Liga újabb mérkőzése és a férfi kézilabda országos bajnokság is.

M4 Sport

17.15: Kézilabda, női világbajnokság, negyeddöntő, Németország-Brazília

18.45: Kézilabda, férfi NB I, One Veszprém - MOL Tatabánya KC

20.30: Kézilabda, női világbajnokság, negyeddöntő, Norvégia-Montenegró

Sport 1

16.15: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, 6. forduló, Kajrat Almati-Olympiakosz

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, 6. forduló, Bayern München-Sporting CP

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, 6. forduló, FC Barcelona-Eintracht Frankfurt

Sport 2

16.00: Labdarúgás, Ifjúsági Liga, csoportkör, 6. forduló, FC Barcelona-Eintracht Frankfurt

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, 6. forduló, Atalanta-Chelsea

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, QPR-Birmingham

